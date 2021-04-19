桃園市人口不斷增加，局處員額也激增，但辦公廳舍不夠，每月要花180萬租用廳舍，不分藍綠議員19日關心第二行政園區，也質疑每年釋出不同方案根本是助長炒地皮，祕書處長顏子傑表示，中繼方案善用桃園農田水利會和舊司法園區讓捷工局和環保局進駐，長期則是百年大計，會審慎評估。

議員黃婉如說，升格後第二行政園區每年都成為話題，規畫的地點房地產都飆漲，像是過去點名桃園航空城成一場空，如今又屬意綠捷G12站、中路埤塘和中壢高鐵站前，又再讓G12站水漲船高，原本最好的舊司法園區只剩中繼性質，強調答詢要務實，而非各地議員提案都說好。

議員牛煦庭也說，行政園區搬遷並非短時間就能拍板定案，市府應該審慎規畫，而非淪為建商炒作的「題材」和創造行情的機會，像是過去青埔需要動能就喊落腳青埔，如今又喊中路和G12站，選址剛好都是開發徵收區，要求祕書處「說實話」，本屆任期只能完成中繼方案就該努力朝省租金方向規畫，待土地等問題都能「操之在己」時再把完整方案一次公布，強調建商炒作行情不用擔心沒有兌現，但會讓市民產生預期心理，到頭一場空將破壞市民和市府的互信。

議員劉勝全也以蘆竹行政園區規畫興建歷經3任鄉長，引爆炒地皮效益，直言資產價格是未來收入的折現值總和，呼籲趕快決定，不要「遍地開花」卻都是「曇花一現」。議員謝美英呼籲市府不要淪為「桃園不動產公司」，若有定案也能大膽說出來，抑制其他地區炒作。

彭俊豪則緩頰認為行政園區遷移和房價無關，強調青埔受惠高鐵和捷運，影城、商圈和周邊大樓發展蓬勃，若行政園區進駐，產生加乘效果，發展會更好，像是台北市政府遷移到信義區時也遇到反對浪潮，移入後有助周邊發展「一飛衝天」。

「議員都搞不清楚，何況一般民眾！」議員李家興和黃家齊說，像勞動檢查處在大同路、家防中心在警政大樓、住宅發展處在中路二號、新工處租用欣桃瓦斯等，洽公紊亂，常跑錯地方、打錯電話、造成民怨，呼籲應該讓一級單位集中，盤點周邊閒置房舍一併列入中繼方案整體規畫。

民進黨團總召黃景熙則認為，行政部門在桃園區已有相當歷史，若外移他處桃園區未來發岌岌可危，也會讓桃園區民代成歷史罪人，力爭根留桃園區，也希望爭取一次到位。議員蔡芳也直言，中繼方案也要做好財務規畫審慎評估，舊司法園區建物已逾40年，不要斥資整修後只用短時間，淪為浪費公帑。

顏子傑表示，舊司法園區院檢已搬遷，月底前將和地檢簽約完成地上物無償撥用和土地回歸，以租金最高的局室優先搬遷，目前環保局環境永續科、噪音管制科、環境稽查科以及稽查大隊等都在府外租賃辦公空間，舊司法園區預計提供環保局和稽查大隊約500人進駐，將「穿著衣服改衣服」逐步搬遷，預計明年起就可省下每月40萬租金，最快明年中就能全數移入，至於環保局釋出的市府10樓、11樓辦公室，會再媒合其他單位善用。

另外捷運局也將於本月進駐桃園農田水利會，每月租金25萬，8樓釋出的空間會提供給經發局商發科和都發局。顏子傑強調，第二行政園區是百年大計，需要長遠規畫，不諱言綠捷G12和鐵路地下化中路站都牽涉都市計畫和軌道建設，要送內政部審議，A18高鐵站前則仍待和鐵路局研議，會持續審慎評估和盤點，提供更好的辦公空間給公務同仁。

(中時 )