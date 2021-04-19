高雄新興高中在今年全國音樂比賽大放異彩，其中高中部學生曾鈺崴從小患有糖尿病，每天須定時打胰島素及飲食控制，即便在學習時有很大的障礙與不便，但她每天仍抱著重達近10公斤的低音號，永不放棄努力學習，也在此次全國賽奪下優等獎。

曾鈺崴從小熱愛各項樂器，小學三年級開始接觸低音號，夢想成為音樂老師，未料，曾鈺崴國二時，因為一次受傷，不管如何擦藥、看醫生傷口就是無法癒合，甚至最後長了膿包，疼痛到無法到校上課，因此與家人到大醫院檢查，才發現自己罹患糖尿病，每天必須定時施打胰島素才能有效獲得控制。

儘管如此，曾鈺崴並沒有因為病痛放棄音樂夢想，反而樂觀的把糖尿病也視為是自己的身體一部分，即使在生活及學習上會遇到許多障礙與不便，但她仍保持不屈不饒的心境，每天拖著近10公斤的低音號努力練習，並在今年全國音樂大賽以純熟的技巧，在國內眾多好手中脫穎而出，獲得優等佳績。

曾鈺崴表示，自己當時會選擇吹奏重達近10公斤的低音號樂器，是因為家人給的建議，由於低音號體積大、重量較重，並且需要較好的肺活量，因此國內吹奏者大多以男性為主，當時家人為了載送她跟低音號上放學，還換了較大的汽車，以方便她練習及表演時的行動。

曾鈺崴指出，為了練好低音號，除了樂器技術上的練習外，她還養成慢跑的習慣，得以增加自己吹奏時的肺活量，希望在音樂領域上更上一層樓，未來能如願當位音樂老師，指導更多低音號演奏者，讓更多人能聽見低音號特殊又美妙的樂音。

新興高中校長陳進元表示，曾鈺崴並沒有因為生理上的限制，造成她對音樂夢想的阻礙，反而在課業及練習上比一般同學更為積極、認真，並且在各方面都有優異的成績表現，這是相當好的生命教育典範，也是值得學生及老師們來學習之處。

此外，曾鈺崴也相當熱心，時常協助班上全盲生吳佳晉的學習與作息，全班在她的學習與助人的積極行動中，一同加入小天使的行列，讓整班充滿溫馨與和諧的正能量。

(中時 )