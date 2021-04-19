丁怡銘爭議多，行政院長蘇貞昌為何找丁怡銘回鍋擔任政院機要顧問？有媒體人指出，丁怡銘擅長網路操盤能力固然是考量之一，但讓蘇真正忌憚的，是他過去擔任發言人期間，掌握很多黑資料，若貿然讓他跳槽到黨內其他派系，以丁怡銘過去的經歷來看，其政治忠誠度並不高，蘇貞昌算盤打一打，給年輕人機會是假的，一個月11萬高薪買個心安，才是真的。

行政院機要顧問 丁怡銘。（圖/本報資料照）

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」19日PO文分析，從丁怡銘的背景來看，他2018年九合一大選才加入蘇團隊，然後被延攬到行政院，其實不算是根正苗紅的蘇系人馬。過去丁怡銘當過專職黨工，南下嘉義支援過地方選舉選戰，當過鄭文燦的幕僚，也在總統府當過秘書。在角色上，他在民進黨內無所謂對誰忠誠，算是哪可發揮就去哪裡。

「逆風的烏鴉」續指，除此之外，他過去的婚外情事件，也印證這人的道德標準有異常人。丁怡銘的說詞，是他為了要和前妻離婚，所以捏造了和他老闆(當時助選的對象)婚外情的事，最後達到離婚的目的。這是甚麼概念？第一，就是為了達到目的，他是不擇手段的。第二，老不老闆不重要，自己要甚麼才重要。「逆風的烏鴉」認為，在這樣的背景下，大家若站在蘇貞昌的角度想一想，「丁怡銘出事，如果把他趕出團隊，丁怡銘會怎麼做？」他會守得雲開見明月，等待蘇貞昌再傳來關愛的眼神嗎？從以上兩個背景來看，這樣的情況是不太可能存在的。

「逆風的烏鴉」分析，因此，擺在丁怡銘面前的只有兩條路，一是到業界創業，二是被其他政治人物延攬。而已他的專長，從事的應該仍是網路操盤、經營網軍的工作。然後不管是是他自己創業，或者被其他政治人物延攬，丁怡銘未來的老闆，都可能不是蘇貞昌，甚至是蘇貞昌的政敵、對手。

「逆風的烏鴉」強調，蘇貞昌雖然一再說不會對選總統心癢，但目前來看，他還沒打定主意，只要有萬分之一的可能，他會願意放這個參贊自己當院長時間所有重要決策、甚至可能掌握很多黑資料的人出去嗎？尤其，是一個曾經出賣自己老闆，並無所謂忠誠度的人？

「逆風的烏鴉」最後總結，所以蘇貞昌再笨，算盤打一打，也知道該怎麼做。什麼培養年輕人、愛才、甚至離不開丁怡銘「都是假的」，民進黨會網路操盤的人，何只丁怡銘一個？「一個月十一萬買個心安，才是真的」。

(中時新聞網)