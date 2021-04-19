受惠南科科技廠辦建案增加，預拌混凝土發貨量較去年同期成長2位數；轉投資六和機械今年貢獻度由虧轉盈，環泥（1104）19日在法說會上公布，自結今年首季的每股稅後盈餘0.35元，比去年同期成長四倍。
環泥指出，由於南部市場的發貨量在第二季還會增加，而六和機械在汽車零配件景氣漸回溫下，預期第二季的貢獻度還會比首季增加，因此，第二季的營運還會比第一季好。
環泥統計，今年第一季，整體預拌混凝土的發貨量約在40萬立方米；而第二季因沒有卡到春節假期，因此，環泥認為，第二季的發貨量還會比第一季多。
環泥透露，以目前手中預拌混凝土的訂單量來看，第二季每個月的發貨量應該會達14-15萬立方米，比第一季多出一成多。
南部科技園區開發持續進行中，台積電等周邊產業鏈陸續增加中，因此，環泥對第二季的營運成長前景持樂觀看待。
另外，環泥持有六和機械29.86％股權，在汽車產業景氣逐漸解封回溫後，今年第一季，六和機械對環泥的獲利貢獻，已由去年的虧損，到今年首季，已有1.2億元的貢獻。
環泥認為，六和機械第二季的營運，在汽車零配件市場有逐漸活絡下，預期，第二季的營運成長是可期待的，因此，對環泥的獲利貢獻一定會有較大幅度的增加。
(工商 )
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