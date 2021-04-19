「國家口罩隊」加利科技去年9月以大陸製口罩混充實名制口罩交貨給衛福部，被控涉犯詐欺罪，士林地院19日開庭審理，負責人林明進以大陸口罩防護效力沒問題，檢察官不敢驗的原因是「驗了以後起訴書就寫不下去！」法官則詢問，熔噴布存放的地點，打算現場履勘，並諭知候核辦。

士林地院今開準備程序庭，勘驗手機對話紀錄，林聲稱在「國家隊」的LINE群組，官員回答其他同業詢問從國外進口非醫療用口罩，轉成醫用口罩可不可以，官員回以「須取得醫材許可證，違法者負有刑責」，而林當庭則稱，群組內官員說法代表他有執照就可以進口。

林更稱，將所有政府給的熔噴布全部放在倉庫，並未製造口罩交給政府，並無非違法，辯護人則聲請法官現場履勘，還可以檢驗大陸製口罩防護力，法官並未裁定，而勘驗熔噴布部分，蒞庭檢察官要求當執行查扣的司法警察隨行，確認口罩沒有動過手腳，全案擇期再開庭。

(中時 )