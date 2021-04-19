康寧大學董事會被法院解散承上，教育部組成「康寧學校財團法人董事推選小組」，並對外公開徵求董事候選人。教育部今天表示，有意角逐個人或群組董事者，應撰擬「校務發展建議書」，5月17日下午5時前送至教育部。

教育部表示，依康寧學校財團法人捐助章程第6條規定，董事會董事名額為13人，採公開徵求方式評選，相關資訊將公告於教育部網頁。候選董事分為「個人董事」(以個人提出申請)及「群組董事」（以3至6人聯名組成群組提出申請），其中個人董事1名由學校自行推選康寧大學專任教師擔任，其餘個人董事及群組董事由康寧學校財團法人董事推選小組評選產生。

候選董事在期限內繳交建議書後，教育部推選小組將分三階段辦理評選，第一階段初審預定6月2日召開，採書面審查方式辦理，由小組以不記名方式，擇優選出符合資格之個人董事及群組董事進入第2階段。

第二階段舉辦「康寧大學座談會」，預定於6月9日下午2時假康寧大學台北校區辦理。進入第二段之董事候選人除有正當理由且經推選小組同意外，應配合參加與康寧大學師生代表之座談會（個人董事應親自參與，群組董事應推派至少1名代表參與）。董事候選人得依座談會聽取之意見，修改校務發展建議書送至教育部，但不得更動候選董事個人或群組成員名單。

第三階段「決審」6月30日辦理，董事候選人應向推選小組委員進行報告（個人董事報告5分鐘，問答10分鐘；群組董事報告每組10分鐘，問答20分鐘），並由推選小組委員討論後以不記名投票方式進行決審。

(中時 )