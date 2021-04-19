興安路部分住戶面臨無水可用窘境，市議員吳敏濟19日會勘爭取經費。（陳淑娥攝）

興安路部分住戶面臨無水可用窘境，每天出門載水回家使用，生活相當不便。（陳淑娥攝）

台中市大甲區興安路部分住戶以地下水維生，因乾旱抽不出水來，住戶面臨無水可用窘境，有人跑到梧棲朋友家洗澡，有人載水回家煮飯用，十分不方便，市議員吳敏濟19日會勘終於解套。台中市經發局表示，將優先編列預算施作自來水延管工程，完工後再一併進行延管路修。

武陵里長方如玉表示，興安路265巷及253巷共22戶住家，多年來民生用水依賴數口地下水井維生，受乾旱影響，清明節時水井已枯竭抽不出水。政府之前曾宣導民眾裝設自來水，只是當時住戶都認為地下水堪用，並未考慮自來水。

住戶黃怡雯說，從小到大都使用井水生活，目前無水可用，家人只能去梧棲朋友家洗澡，家裡環境也因無水清潔變得髒亂。黃政雄也表示，一天都要請人載500~1000公升的水回家洗菜煮飯及洗澡用，生活相當不便。

市議員吳敏濟服務處接獲陳情，派員挨家挨戶了解缺水情況，居民叫苦連天。由於短期內旱象難以解除，為解決住戶面臨無水可用窘境，他要求市府即刻救援，成功爭取經費設置自來水延管工程。

經發局專委林敏琪指出，因興安路將進行延管路修復平，考量民生需要，優先編列預算施作這兩條巷弄自來水延管，完工後再一併延管路修，初步評估需裝設管線約450公尺，經費200萬元。水公司預計2周可完成規劃設計，希望住戶將申裝文件備妥，將會盡快進場施工。

吳敏濟表示，希望自來水延管工程能在下個月完工，請市府針對其他地區使用地下水，也可能遭遇類似抽不到水情況的民眾，主動請各區公所協助調查並加速裝設自來水延管進度，讓民眾都能有乾淨的自來水可用。

(中時 )