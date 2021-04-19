LINE集團今年預計在台招募近百位研發工程師與實習工程師，其中，也將首度招募2020年底於LINE TECHPULSE 2020 年度開發者大會上宣布、將於台灣落地深耕的LINE CLOVA 在地化與中文化人工智慧工程師。為提供對職缺有興趣之專才更近一步了解相關工作內容，LINE今（19）日宣布，將於今（2021）年5月22日舉辦 LINE Developers Recruitment Day 招募活動，邀請優秀、熱血之研發工程師報名參與，活動當日可與LINE台灣的技術團隊主管現場交流互動，也可以實際參訪辦公環境，當日與會者也可於現場了解工作內容後，按個別專長線上投遞履歷，歡迎有志加入LINE團隊的優秀專才報名（連結）參加！

此外，LINE TECH FRESH實習計畫也將於今年7月開跑，實習生將可以與工程團隊一同負責專案，機會難得，相關資訊可點選LINE CAREERS網站進一步了解更多資訊，或透過LINE Engineering Blog、「LINE開發者官方社群」官方帳號（ID：@line_tw_dev）以收到最新訊息。

針對今年的招募需求，LINE台灣技術長陳鴻嘉表示：「成為 LINE 的工程師就能與全球各地、各國籍才華橫溢的LINERs一起工作，為全世界超過 1.86億活躍用戶提供令人驚艷的服務！此外，LINE鼓勵員工持續充實自我，提供語言教育、運動津貼；台灣辦公室還提供每日早餐、點心吧與咖啡，希望讓LINERs舒適的工作。」他於日前在國立清華大學舉辦的「LINE Developers Meetup開發者小聚活動」時說到：「在LINE 與Z Holdings整併後，我們會專注發展四大領域：電商、在地垂直業務、金融科技、公共服務。在技術發展策略上，會投資更多人力人才在發展 AI 相關技術上。歡迎優秀人才、以及對 LINE TECH FRESH 職缺有意願的同學們踴躍投遞履歷！」

5月22日舉辦的第三屆 LINE Developers Recruitment Day，為一年一度的開發者招募說明會，當日包含集團中的LINE與LINE Pay 的開發團隊主管都將一同與現場與會之開發者分享相關的職缺，LINE 今年預計招募近百位研發工程師與實習工程師，其中包含研發工程、資料工程、Frontend及QA團隊等職缺；除此以外，值得一提的是，去年底於LINE TECHPULSE 2020 年度開發者大會上宣布，將於台灣落地深耕的LINE CLOVA 在地化與中文化人工智慧技術，將於今年開始招募開發人才，期望AI好手加入團隊，一同為台灣用戶打造出「友善的AI」，有興趣之開發者請把握LINE Developers Recruitment Day當日活動，以了解更多職缺訊息。

LINE 持續廣邀各界開發好手加入開發團隊，為能接觸更多青年優秀人才，LINE台灣工程團隊持續舉辦社群聚會與校園活動，分別於今年三、四月在台灣大學、清華大學舉辦 Meetup 技術分享社群聚會，吸引逾上百位參與者，不僅能與LINE的技術同仁進行專業技術的討論或是工作內容的洽詢等，更提供對職務有興趣之開發者有更多了解工作內容的機會，也更了解LINE的企業文化。

第二屆的LINE TECH FRESH技術新星人才計畫今年也接續進行，預計招募30位資訊工程背景實習生，為期一年的實習讓年輕學子有機會從頭到尾參與規劃，深入了解軟體新創執行發展的歷程。

(科技)