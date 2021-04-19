台東縣救助金專戶「0402太魯閣事故關懷」指定捐款至截止日總計湧入約1300萬元，經專戶委員們一致同意通過，善款扣除捐贈者另有指定用途外，全數轉發給縣籍的69位家屬及傷者，上周末已將慰問金轉發給8位罹難者家屬，其他傷者部分，將於本周內全數轉發完畢。

台東縣長饒慶鈴18日與台東市長張國洲前往罹難家屬及受傷程度較嚴重的傷者家中慰問，其中1位陳小姐17日剛從花蓮慈濟醫院出院返家，對事故餘悸猶存，對於能順利出院表示非常幸運。

饒慶鈴指出，縣府盡全力在最短時間內代表社會各界以及500多位善心人士將他們捐出的每一塊錢轉化為祝福，轉發給69位家屬與傷者，提供即時協助外，縣府將持續陪伴家屬及傷者，期盼早日走出傷痛。

饒慶鈴說，台東縣救助金專戶「0402太魯閣事故關懷」指定捐款至截止日總計湧入約新台幣1300萬元，會全數轉發給罹難者家屬及傷者的慰問金。另外，後續針對傷者及家屬的心理諮商、生活重建、醫療復健等需求，縣府除了持續1戶1社工關懷專案，也會運用政府既有資源及連結民間社會資源加以協助。

(中時 )