綽號「眼鏡仔」的林姓男子，以微信暱稱「小生不才」在通訊軟體內假藉「大奶妹」、「保證時數夠」等暗語，訊息推播販毒品廣告攬客。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方查獲大批毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

綽號「眼鏡仔」的林姓男子，以微信暱稱「小生不才」在通訊軟體內假藉「大奶妹」、「保證時數夠」等暗語，訊息推播販毒品廣告攬客，日前警收網，趁林嫌與買家交易毒品時，以車圍捕，林嫌當場倒車突圍逃逸，遭警破窗逮人，以違反毒品危害防制條例第4條移送，將以涉嫌販賣第3、4級毒品被起訴。

台中市警察局刑大偵4隊去年偵辦毒品案，溯源追查毒品上手，發現林嫌經常駕車四處與人交易、販售毒品，當天追蹤林進1處無尾巷，林嫌在車內當場倒車突圍逃逸，偵查幹員機靈，數部車前後包夾，無畏犯嫌衝撞，霹靂幹員立即以破窗器破，並將林嫌拖出車外壓制。

警方在檢察官指揮下持續追查，經發現林嫌疑進行販毒行為時，經數月追蹤，待時機成熟，一舉破獲，並從林嫌車內及住處搜索，查獲毒咖啡包5包（毛重37.7公克）、愷他命10包（毛重38.35公克）、K盤及手機2支等贓證物。

警方調查，林嫌無固定工作，平日從事販賣毒品愷他命、毒咖啡包等維持生計，主要透過微信交易聯繫，接獲訂單後，再駕駛自己的汽機車外送交貨，全案業經台灣臺中地方檢察署檢察官，以違反毒品危害防制條例第4條販賣第3、4級毒品毒品起訴，最重將處7年以上有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

警方呼籲毒品咖啡包是混合型的新興毒品，可能混入數種毒品，導致更多不確定性，如使用過量可能致死。請民眾切勿嘗試，更勿因貪念而從事相關犯行，應遠離毒品，勇於向毒品說不，珍惜生命及家庭，以免遺憾終身。

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(中時 )