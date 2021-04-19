在台灣到了一定歲數，總會被長輩催婚，不過星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，射手座、天秤座、獅子座、雙子座並不適合早婚，他們年輕時太愛玩，不願被穩定的關係束縛，又不太會處理感情問題，唯有等到性格成熟、懂得珍惜身邊伴侶的時候，才適合踏入婚姻。

▍1.射手座

射手座放蕩不羈愛自由，不會輕易讓自己被婚姻束縛，在還沒有經歷過豐富的情史之前，他很難收心投入穩定、平淡的婚姻生活。對於射手座這種有魅力、誘惑多的人來說，想要專情是件不容易的事，遇到真愛前其他人都是他的過客。在射手還沒收心前，他還想要瘋狂的玩、盡情的戀愛，在這時候結婚絕對不是好事。

▍2.天秤座

天秤座雖然不像射手座和水瓶座，把「自由」奉為人生目標，但也絕對是自由主義者，他喜歡自由、輕鬆的生活，甚至有些懶惰，不喜歡被催促做事，總是順著自己的節奏。他認為結婚就會被嘮叨，需要做家事，有很多麻煩的瑣事，會讓他覺得被束縛。天秤熱愛社交，和朋友一起參加音樂節，去看演唱會，去酒吧玩到天亮，這都是他們在某一個階段喜歡的生活，在他們心中這是年輕人的生活方式，而不是每天打電話報備行蹤，他還沒準備好要成為安份的已婚人士。天秤座是絕對的「外貌協會」，太早結婚之後看到更好看的人也很麻煩，本來就不是很會處理感情問題的天秤，並不適合早婚。

▍3.獅子座

獅子座霸道、主觀意識太強，不是個能屈能伸的人，但是在婚姻中往往需要彼此包容、互相讓步，從這點來說，就需要獅子學習很久，要經歷很多才能讓他捨棄傲氣，學會軟化。獅子有很多優點，但是他的缺點也同樣很突出，太愛面子、花錢不知節制、愛當主導者等，這些在婚姻裡都不適合，他需要長時間的磨合才能讓自己更能包容、學會妥協，也需要經歷很多才能喜歡上平淡、簡單的生活。獅子事業心很強，很容易因為自己想要得到的東西，或想要成就的事業而忽略身邊的人。結婚對他來說不是時間早晚問題，只是要等個性足夠成熟的時候。

▍4.雙子座

雙子座看起來膽大包天，實際上內心敏感，非常怕輸，戀愛中很害怕自己的真心被糟蹋，不敢輕易表露自己的真實感情，對雙子來說，要走到結婚那步很困難。雙子很愛玩，和身邊的異性朋友感情很好，喜歡他的人也很多，對於不喜歡的人也沒有明確拒絕，關係曖昧，這些問題都會對婚姻生活帶來很大困擾，在他沒有學會處理好這些關係之前並不適合結婚。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)