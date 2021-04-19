華為創辦人任正非的小女兒姚安娜，不只擁有「華為最美千金」的封號，23歲姚安娜從於哈佛大學畢業後，接著就在今年1月宣布進入演藝圈，而今（19日）是姚安娜出道後，首次出席公開活動，陸網就曝光一系列姚安娜的無P照，也讓她的真實顏值引發熱議。

姚安娜自從在1月宣布進軍演藝圈當藝人後，她就積極經營社群媒體，展現青春俏麗的一面，而今天是姚安娜出道後，首次出席公開活動，只見姚安娜身穿白色西裝、寬白褲，頂著低馬尾俐落亮相上海車展，姚安娜也小露性感，她微露低胸，舉手投足散發成熟美。

姚安娜身穿白色西裝、寬白褲，頂著低馬尾俐落亮相上海車展。（圖／取材自姚安娜工作室微博）

陸網隨後就曝光一系列姚安娜的無P照，姚安娜五官略顯浮腫，身材則因她身穿寬鬆西裝，而沒有太大差異，不過仍吸引網友留言討論：「好腫」、「好像一個女企業家」、「好看是好看，但沒到出道的地步」、「一言難盡」、「這個生圖如果作為女明星是真的不可，但二公主想做什麼做什麼」，截至發稿前，微博還以「姚安娜生圖」登上熱搜榜，可見話題超夯。

陸網曝光姚安娜的無P照，微博還以「姚安娜生圖」登上熱搜榜，可見話題超夯。（圖／取材自新浪娛樂）

姚安娜雖然是含著金湯匙出生，不過她日前推出的處女作新歌和練舞片段，似乎都不被外界買單，姚安娜還被酸她的舞姿像在做法，而姚安娜父親任正非日前受訪聊到小女兒進演藝圈，他就強調尊重每個孩子的興趣，任正非表示，他會全力支持、不想干涉。

(中時新聞網)