李四川遭冒名發表文章談兩岸政局。（摘自網路）

坊間流傳以高雄市前副市長李四川名義，發表一則談論兩岸政權的文章，文末還強調「台灣的問題不是中國而是自己」。李四川受訪時幽默地酸說，該文章不是他寫的，與他一點關係都沒有，「可能有人『剛好同名同姓』吧！」

曾任台北縣副縣長、新北市副市長、行政院祕書長、國民黨祕書長及高雄市副市長的李四川，自從去年離開高雄市政府後，就回歸民間，不再過問政治，不過許多高雄市民仍相當懷念「川伯」，非常關注他的動向、追蹤臉書動態；藍營也一直對他「寄以厚望」，希望他有朝一日能點頭為藍軍「光復」高雄市；但李四川始終敬謝不敏，甚至一再強調「我是拿鐵鎚的（做工程的），不懂政治。」

最近line及網路流傳一篇文章，談兩岸問題，不少人以為李四川「轉換心意」，紛紛轉傳，還有朋友致電李四川想跟他「商量政局」，李四川告知那篇文章根本不是他寫，與他完全無關，令希望他「重回政壇」的友人大失所望。

據悉，這不是李四川第一次被冒名在網路發表文章；2015年李四川擔任國民黨祕書長，也有人以他同名的帳號在網路發文說「不分藍綠，這次一定要把國會的黑金王趕走…。」還點名五位立委或立委參選人，國民黨為此透過藍營臉書粉專等管道澄清說「這位假李四川連有人死了都要冒充，四處留言，挑撥藍營內部對立，請藍軍莫受挑撥，親痛仇快。」

李四川受訪表示，這次流傳的文章真的與他毫無關係，他就當「可能『剛好』同名同姓吧！」用平常心看待，他好不容易退休，終於能多陪家人，生活很愜意，希望外界不用對一些「同名同姓」的訊息想太多，或有其他想像。

(中時 )