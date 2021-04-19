嘉義縣水上國中籃球隊今年奪下全國JHBL乙級亞軍，寫下隊史最佳紀錄，也是嘉義縣歷年參賽最佳成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上國中籃球隊今年奪下全國JHBL乙級亞軍，寫下隊史最佳紀錄，也是嘉義縣歷年參賽最佳成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上國中籃球隊今年奪下全國JHBL乙級亞軍，寫下隊史最佳紀錄，也是嘉義縣歷年參賽最佳成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上國中籃球隊今年奪下全國JHBL乙級亞軍，寫下隊史最佳紀錄，也是嘉義縣歷年參賽最佳成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上國中籃球隊成立10多年，早期以社團模式發展，2015年在嘉義縣政府協助下成立體育班，在教練徐國宏等人有計畫培訓下，球隊逐漸嶄露頭角，一路朝全國賽邁進，109學年度教育部國中籃球聯賽乙級決賽，水中以南區複賽第一名佳績闖進全國8強決賽，16日最終冠軍戰，球員奮戰到最後一秒，奪下全國JHBL乙級亞軍，寫下隊史最佳紀錄，也是嘉義縣歷年參賽最佳成績。

在縣府改善訓練設施與環境支撐下，水上國中已成為縣內籃球名校，男籃及女籃在縣內國中聯賽稱霸多年，日前水中籃球隊闖進109學年度教育部國中籃球聯賽乙級全國8強決賽，從4月12日開始連4場奪勝，雖然最終冠軍戰敗給去年冠軍隊基隆市銘傳國中，表現仍讓各界肯定。

水中籃球隊這次出賽，立委蔡易餘、縣議員林緗亭議員、楊秀琴和鄉長劉敬祥、鄉代王勇安等龐大的親友團，都親臨為孩子們加油打氣，連嘉義縣長翁章梁也特地北上勉勵選手們，從初賽到決賽，一直陪在孩子身邊的水上國中校長洪文祥感謝各界長期以來對球隊的支持與關心，表示雖然球員們今年無緣拿下冠軍，但大家已盡全力拚搏。

教育處代理處長李美華則說出，水中的選手真的很棒，這段時間教練及孩子都很辛苦在準備比賽，從縣初賽、南區複賽到全國8強賽，一路挺進，學校也一直協助孩子在追求夢想的道路上，一天天的成長茁壯，無所畏懼的向前打拚，如此表現只有「傑出」字可以形容。

翁章梁感謝學校竭盡全力提供一個屬於孩子的多元學習舞台，滿足學生逐夢的理想，豐富亮麗孩子人生，相信有了大家的支持與鼓勵，水中的孩子一定會愈來愈棒，期待下一次的全國大賽，大家一起北上為他們再度瘋狂。

(中時 )