中信兄弟球星蘇緯達（左）、王奕凱（右）19日造訪唐氏症基金會「天生我才台中霧峰站」與學員一起打樂樂棒球。（黃國峰攝）

中信兄弟球星蘇緯達、王奕凱19日造訪唐氏症基金會「天生我才台中霧峰站」與學員一起做三明治點心、並教他們玩樂樂棒球，還為聯名商品「「愛出擊奶香魔法棒」站台，希望借助球迷的愛心，能助唐寶寶一臂之力，將於4月25日，中信兄弟與富邦悍將之戰首發販售，當日並邀請唐寶寶擔任一日驗票員與設攤義賣，希望大家一起與中信兄弟一起做愛心。

進行手作三明治時，有學員鼓起勇氣跟球星表示，我很喜歡看你打球，不過製作三明治時，學員也很認真的指導，有錯的馬上糾正，二位球星也很認真學習，由於平常很少有機會做這麼細膩的動作，直呼手很酸，但輪到打樂樂棒球時，正是二位球員的強項，耐心的指導學員正確的動作，經過指導，學員們也漸漸擊出「全壘打」現場歡呼聲不斷，玩得不亦樂乎。

王奕凱表示，平常比賽時，他們在電視上幫我們加油，今天換我們來幫他們加油，並來體驗三明治的作法，跟學員們相處了一個下午，覺得同學的想法都很單純、可愛，好像回到了童年的那種快樂。蘇緯達表示，第一次參與這樣的公益活動，覺得很開心，過程中學員們單純的快樂，很快就感染了我，而做三明治的動作，跟我們平常大開大闔的打球不同，需要更多細微的動作，是相當棒的體驗。

「天生我才台中霧峰站」又名小作所，藉由手工皂的製作，讓學員學習工作態度及技能，努力朝「就業工作」的夢想邁進。不過基金會運作，需要各界資源挹注，才能早日實現夢想，「愛出擊奶香魔法棒」即將於4月25日中信兄弟與富邦悍將之戰首發販售，中信兄弟球團呼籲，請球迷進場時人手一罐「愛出擊奶香魔法棒」，力挺這群可愛的孩子，讓他們的笑容更燦爛。當日並邀請唐寶寶舞蹈表演、擔任一日驗票員與店長、設攤義賣，洽詢更多資訊可聯絡：02-2278-9321或04-2251-2280。

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