南一中學生楊子賝蹲街頭撿菸蒂爆紅，曝安平區「淨街」2H拾量超驚人。(照片/陳俊哲、吳勝宏 提供)

台南一中一名楊同學，日前在台南鬧區蹲在街頭拿筷子撿菸蒂，被一名退休巡佐拍照po版，立刻引網熱議，狂稱讚國家未來棟樑。學生陳俊哲代表接受《中時新聞網》專訪，曝發起「淨街」原因，更透露安平區街頭菸蒂量超驚人。

南一中學生蹲街頭撿菸蒂，網友狂稱讚。(照片/吳勝宏 提供)

就讀南一中高二的學生陳俊哲表示，原想和一位同學做科展，想以改變菸的成分，從根本去解決問題為主題，不過依照現有能力，恐無法影響上游廠商而作罷，改由撿菸淨街活動。後來便後同校同年級好友李知器、楊子賝及家齊高中學生林彤芸等人，策畫4月22日世界地球日當天，發起「探得無菸」 淨街活動，於日前先行中西區海安路、國華街等一帶，一邊探勘、一邊撿拾菸蒂，也讓更多人看見一群高中生在做這事，盼社會大眾力量去改善環境。

南一中高二陳俊哲與同學發起「淨街」撿菸蒂活動，引起各界讚賞。(照片/游定剛 拍攝)

陳俊哲表示，本身參與校內吉他社，經常與同學一起到街頭募款，不過時不時會聞到路人的二手煙，不僅感到身體很不舒服，癮君子亂丟菸蒂還製造環境髒亂。陳談及選擇在菸蒂較多的地方，像是觀光區、假日逛街人潮多的地方，其中我們選去安平區淨街，2人2小時就撿到了一大桶菸蒂，情況算是最嚴重。不過，陳俊哲觀察到，中西區主要街道環境，環保局人員很用心、效率也很高，但住宅巷弄裡髒亂情況較為嚴重，也期盼透過自身發起「淨街」活動，喚起更多民眾的力量。

陳俊哲和友人到安平區淨街撿菸蒂，撿拾2小時量驚人。(照片/陳俊哲 提供)

退休巡佐吳勝宏接受記者電訪表示，當天在民權路與海安路口等紅綠燈時，看見南一中同學背背包、戴口罩，拿筷子在水溝裡撿菸蒂，就拍照po版，我很欣賞學生家長的教育，他們好幾個學生都做公益活動、環保工作，也是大家學習的榜樣。

台南一中校長廖財固肯定學生發起「探得無菸」活動，並籲癮君子勿亂丟菸蒂。(照片/游定剛 拍攝)

台南一中校長廖財固表示，4月22日為世界地球日，今年主題為「修復地球」，當中51種修復方法，包含撿垃圾、垃圾分類、節省水資源及隨手關燈等，皆是日常生活隨手可做到的。對於敝校生與家齊(高中)女同學，共同發起「探得無菸」活動非常有意義，除了關心地球環境外，也達到服務學習精神，更要重提醒社會大眾，當這些高中生在撿菸蒂時，大人們及亂丟菸蒂的癮君子，抽完菸後是否該將它丟棄正確地方。

南一中學生陳俊哲與友人發起「探得無菸」活動，校長廖財固近日將要公開表揚。(照片/游定剛 拍攝)

《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363

(中時新聞網)