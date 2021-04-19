社工督導許淑芬（左四）與新住民相處如姊妹。（嘉義市政府提供）

嘉義市有5位社工榮獲110年度全國社會工作專業人員表揚，其中社工督導許淑芬持續15年陪伴女性新住民運用母國的異國文化特色，在嘉義安居，並培力她們的技能，促使她們翻轉自己的人生。

市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦、社會工作科長黃珮涵、社會工作督導員許淑芬、天主教中華聖母社會福利慈善事業事業基金會督導廖怡貞、社工師李懿亭等5位榮獲表揚。

許淑芬是嘉義市新住民家庭服務中心社工督導，擁有中等教師證，曾經在國中教過綜合活動課程，教學經驗讓她擅長輔導新住民從事文化教育的行業。

許淑芬說，新住民因為語言隔閡，往往被誤解、忽視，她陪伴並培養她們短講能力，曾協助新住民單親媽媽陳竹莉，上補校學中文、受志工訓練，從15分鐘的分享短講成為可演講3小時以上的通譯專業講師，甚至代言《不存在的房間》電影等，翻轉自己人生。

許淑芬輔導新住民怎麼備課，陪伴她們如何教越南、印尼語，利用閒餘去旁聽，然後給教學上的意見，再做修正，結果培養出4位新住民在社區大學、高中社團、國小教授新住民母國語言。

許淑芬開創「分齡服務」，帶領一代新住民發展興趣，舉辦畫畫、跳舞等課程，如參與嘉義市飆舞節演出，促使新住民自主發展成為舞蹈團體。

新住民的小孩長大了，透過製作家庭的手工故事書、拍攝家庭的紀錄短片，讓孩子認識及理解父母親的人生過程，促進他們也認識自己，認同自己。

(中時 )