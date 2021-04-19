雲林縣北港鎮辰光國小學生自製背包義賣籌措畢業旅行費用，民眾捧場助圓夢。（辰光國小提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮辰光國小9名五年級學生為籌措畢業旅行費用，回收旗幟製作環保背包與圍裙，在駐校藝術家協助下，共縫製了100多個背包與圍裙，日前白沙屯媽祖到北港進香，師生們在市區義賣，不到1小時就賣完了，眼見畢旅費有著落，學生們都非常開心。

辰光國小位於北港鎮偏郊，全校學生人數僅39名，且有不少弱勢家庭，每年畢業旅行的費用，對學生家長而言，是1筆不小的開銷，因此每年都有一些學生為畢業旅行而煩惱。

師生們想到北港朝天宮媽祖廟每年舉辦「北港媽祖盃排球錦標賽」，都會製作許多宣傳旗幟插在市區街道上，因此決定回收這些旗幟再利用，製成背包與圍裙義賣，在雲林縣駐校藝術家薛惠玲指導下，共製作了上百個環保背包與圍裙。

9名五年級學生在老師的陪同下，趁著16日白沙屯進香團抵達北港人潮眾多，在北港鎮華勝路上擺攤義賣，進香信眾看到學生這麼用心籌措畢旅費用，都很熱情捧場，不到1小時就全部賣光，還有人直接捐錢贊助，所得共1萬餘元。

小朋友開心地表示，他們很用心製作背包與圍裙，上面還有媽祖Q版圖案，很可愛，本來很擔心賣不出去，沒想到大家都很有愛心，許多阿姨、叔叔還稱讚他們很努力，鼓勵他們要好好用功讀書，將來有能力再去幫助別人。

校長紀麗宏說，感謝大家的愛心，幫助偏鄉小朋友圓夢，孩子在義賣過程中體驗如何與社會互動，更感受到大眾的愛心，這份愛心將深植於孩子的內心，永續傳承下去。

(中時 )