「雲林螢火蟲季」登場，雲林縣政府推出「螢火蟲特色生態旅遊行程」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣螢火蟲季4月登場，今年雲林縣政府為讓民眾可以更多元體驗雲林夜晚之美，特別整合古坑鄉華山、華南、桂林、樟湖、荷苞、草嶺6村的螢火蟲生態資源，規畫「螢火蟲特色生態旅遊」，結合在地產業搭配生態步道，邀請大家來雲林共度「螢林，漫時光」。

「螢林，漫時光」雲林螢火蟲季記者會19日於縣政府舉行，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、農業處長吳芳銘、旅行社業者代表等人主持啟動儀式，宣布活動正式開跑。

張麗善表示，繼全中運開幕後，再邀請鄉親作伙來雲林古坑鄉欣賞螢火蟲，古坑是國內絕佳的賞螢景點，今年縣府首度整合相關在地資源辦理螢火蟲推廣活動，由華山社區推出的特色賞螢遊程只是開端，其他社區也將陸續推出賞螢路線。

謝淑亞說，古坑鄉從海拔300到800公尺，有超過20處的螢火蟲群聚棲地，透過螢火蟲季由火金姑來帶路，期待把雲林生態、產業、觀光休閒、民宿、雲林之美介紹給大家，邀請全台民眾闔家來參加火金姑賞螢之旅。

縣農業處長吳芳銘指出，今年整合古坑鄉6村的螢火蟲生態資源，同時結合自然生態、美食特產、產業文化及地景景觀，推出套裝生態產業遊程，提醒遊客賞螢之際，千萬不要過度干擾螢火蟲棲息及破壞地景，才能讓美好的環境永續長存。

為了配合雲林螢火蟲季登場，雲林縣政府上個月特別在古坑華山教育農園舉辦「賞螢生態導覽解說人員培育訓練」，透過螢火蟲培訓員的解說，遊客可從中了解保育螢火蟲的相關知識，讓大自然的生態生生不息、年年都美。

(中時 )