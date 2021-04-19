新北市永和區文化路去年7月發生坍塌事件，永和區公所為加強與民間合作，永和區長陳怡君今（19日）與欣欣天然氣董事長陳何家簽署防災合作備忘錄。（永和區公所提供）

新北市永和區文化路去年7月發生坍塌事件，永和區公所為加強與民間合作，永和區長陳怡君今（19日）與欣欣天然氣董事長陳何家簽署防災合作備忘錄。（永和區公所提供）

新北市永和區文化路去年7月發生坍塌事件，永和區公所為加強與民間合作，永和區長陳怡君今（19日）與欣欣天然氣董事長陳何家簽署防災合作備忘錄。（永和區公所提供）

新北市永和區文化路去年7月發生坍塌事件，永和區公所為加強與民間合作，永和區長陳怡君今（19日）與欣欣天然氣董事長陳何家簽署防災合作備忘錄。（永和區公所提供）

新北市永和區文化路去年7月發生坍塌事件，永和區公所為加強與民間合作，永和區長陳怡君今（19日）與欣欣天然氣董事長陳何家簽署防災合作備忘錄，期望雙方在永和防救災上有更緊密結合，達成市民、企業、公部門三贏的局面。

永和區公所表示，全球氣候劇烈變遷，台灣已進入複合型災害的時期，再加上工程施作意外都有可能發生瓦斯漏氣、氣爆或者水管破裂等情形；永和有超過21萬8000名人口，地理環境地狹人稠，一旦發生任何災害，勢必造成里民生命安全財產嚴重損害。

去年文化路一處住宅新建工程因施工不慎，造成地面塌陷，導致瓦斯漏氣，災害應變中心在現場成立指揮所，欣欣天然氣公司進駐搶救；因此光靠公部門資源恐仍有未逮，此時就必須透過民間企業來協助不足的地方。

陳怡君表示，欣欣天然氣公司曾榮獲經濟部全國金商獎，企業形象好平時熱心於地方公益，是第4個與永和區公所簽署備忘錄的在地企業；冀望永和在地企業都能加入防救災行列，於災害時能壯大永和區的「自救」能力，透過公私部門防災的合作，擴大整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構永和成為健康安居、安全、安心的家園。

陳何家說，身為在地企業取之社會、用之於社會，感謝社會的支持讓公司得以茁壯，因此也熱心參與公益積極回饋鄉里，今天拋磚引玉，期待未來有更多的企業能夠重視公共安全及防災議題，善盡企業的社會責任。

(中時 )