中職去年發生球員提出自由球員（FA）制度出現爭議的情況，今天中職與5隊召開領隊會議，除了確定會修正FA條文，讓文字語意更清楚外，還參照其他國家職棒制度，將球員分成A、B級，各隊提出FA申請者，母隊不限人數皆可簽回，不會再出現去年統一獅的情況。

新的FA修正案將從今年開始實施，最大變動在於把自由球員分級，各隊薪資排名前12名的自由球員列為A級，13名以後的則為B級；而A級自由球員的補償方案維持現有辦法，就是年薪的125％或75％加1名25人名單外的球員，B級則是年薪的75%。

會長蔡其昌表示，上次領隊會議時就有針對FA的部分送給各領隊，今天針對FA條文調整，把語意不清明確化、錯字做調整，另外就是調整的精髓就是在於活絡自由市場。

去年獅隊發生3人提出FA申請引發條文爭議，聯盟當時定調為「任何球團」包含母隊，王鏡銘因此撤回申請，避免無法回到獅隊的風險。

蔡其昌說：「有關去年獅隊簽回的部分，今年不會再發生，會把規章明確化，不管幾人提出各隊都能全數簽回，另外還能簽下2名外隊自由球員，就是『N+2』的意思。」

另外中職今年更換比賽用球，對於之前傳出有許多「變形球」的部分，蔡其昌表示，聯盟目前共發了8千多顆球給5隊，至今只有回收62顆有問題的球，也代表今年的比賽球並沒有特別糟糕的情況。

(中時 )