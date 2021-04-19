國防部主辦「第5屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽」，內埔農工「神山之子－內農儀隊」奪得冠軍。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

由國防部主辦的「第5屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽」，共有來自南台灣14所學校儀隊報名參加，各路好手齊聚高雄駁二棧柒庫同場較勁，屏東內埔農工「神山之子－內農儀隊」打敗前幾屆的冠、亞軍隊伍，奪得冠軍。

「神山之子－內農儀隊」成立才2年多，是14所學校中最年輕的參賽隊伍。隊伍包括教官林俊成共25人，其中有一半是原住民學生，每天利用早自習、中午午休，及社團時間練習，練習分量並不輕，但學生都很願意苦練。

儀隊融合了濃濃的原民風，包括服裝、動作、槍法都加入許多原住民元素，像敬禮並非傳統式而是原住民的禮儀，動作也帶有原住民出征的剽悍風格，加上服裝亮點，一上場就受到矚目。

這是內農儀隊第一次參加國防部舉辦的比賽，對手中不乏前幾屆冠、亞軍隊伍，但學生們仍以初生之犢不畏虎的氣勢奪下冠軍，消息傳回學校全校師生很都很開心，第二、三名分別是高雄女中、高雄中學。

內農校長張世波說，學校一直鼓勵學生多元參加活動，儀隊可培養學生自信心及專才，讓孩子更有舞台發揮，也從中學會團隊合作及良性競賽，交流互動也讓彼此感情更好，全校師生都為他們感到榮耀。

(中時 )