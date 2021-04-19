現正值黑鮪魚捕撈季節，不過受疫情影響，漁船很難聘到外籍漁工，加上有隔離檢疫等問題，更是雪上加霜。東港區漁會及漁民向立委周春米陳情，找漁業單位開會協調後，決定讓漁船入港前就能申請，外籍漁工可提早來台檢疫，縮短等待時間。

過去遠洋漁船會到國外作業基地僱用外籍漁工，並在當地上船，不過去年開始因各國不同的防疫規定，讓漁船僱用受到限制，外籍漁工無法在當地上船，只能從台灣上船。過去規定漁船靠港後才通知外籍船員來台，如今再加上14天的隔離檢疫期，嚴重影響漁船出港捕撈及作業時間。

東港區漁會及漁民向立委周春米陳情，邀集漁業單位開會，周春米指出，現正值黑鮪魚魚汛期，希望在兼顧疫情規範與漁民需求下，解決漁船等待外籍漁工來台檢疫的時間。會議最後決定，漁船可在未入港前就先申請，讓外籍漁工提早來台檢疫，減少虛耗時間。

另外，遠洋漁船依規定一年至少必須出海作業30天，才符合申請境外僱用外籍漁工資格，去年開始因疫情關係，有些漁船未能出海作業，加上有些新建或買賣的漁船不能申請僱用外籍漁工，漁業署也同意放寬資格。

漁民修整漁船的鹽埔漁港，因修整席位不足影響漁民作業；鑒於黑鮪季以及國外基地返港修整的漁船日益增加，漁業署及屏東縣政府同意，在符合公共安全及不用明火條件下，漁船可由原來兩檔併排整修增加為三檔，加速漁船修整時間。

(中時 )