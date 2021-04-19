澳門台商會長、珠海台協常務副會長簡廷在今（19日）在台北舉辦《與迪士尼同行 簡廷在的三意與十力》新書發表會。（中時提供）

台商鮭魚返鄉！澳門台商會長、珠海台協常務副會長簡廷在今在台北舉辦《與迪士尼同行 簡廷在的三意與十力》新書發表會，同時邀集台商大會師，回台攜手合作振興國際觀光，宣布由十餘位在陸台商集資的環球國際文創產業股份有限公司正式成立，盼在台灣打造主題樂園，為台灣文創產業盡一份心力。

迪士尼推手在台灣！出生嘉義大林佃農人家的台商簡廷在，開設的公司叫「豪門」，但他說，其實是他自己「出生寒門，原生家庭窮到沒有門」，卻憑藉創意建築做為起點，設計主題樂園的外牆藝術雕塑工程，全世界6座迪士尼，就有3座出自他的手，如今已是活躍兩岸華人台商代表，他將自己一路走來的信念寫成《與迪士尼同行》，分享如何實現創意、公益與生意。

簡廷在表示，文創產業將帶動「素地變黃金地」，走向真正國際化，而非口號國際化，應串連國際人流、金流，以「水管經濟取代水桶經濟」，著眼未來二十年的巨大新契機。而疫情過後，台商跨產業資源整合、共創未來夢想經濟，行銷歡喜、快樂康養商品，共建無煙囪產業經濟，提提升人民就業機會，赢得國際關注的文化科技創新產業。

簡廷在呼籲台商一起創建「創意、公益、生意」永續價值鏈的文創產業，並希望政府、學術界、企業以及市場經濟資源整合，共同攜手合作創建當代文化藝術與科技創新IP主題生活園區。

簡廷在所說的「三意」為創意、公益、生意，他希望各領域成功企業家領袖們能一起為當代文化寫下歷史，拉動國際經濟，促進當地經濟發展，提升就業，幫扶脫貧公益事業經濟共同努力。

如今全世界面對疫情衝擊，簡廷在分享台商必須面對跨產業資源整合，尤其疫情過後，兩岸之間的實體交流停止了，但卻透過網路科技，兩岸溝通也建構出全新模式，他認為兩岸之間「搭橋比築牆重要」不能永遠深陷在政治紛擾，面對國際局勢瞬息萬變，台灣經濟市場規模小，更需要擴展國際事業，產業面臨挑戰時才能隨時轉型。

此外，據介紹，環球國際文創產業公司未來將免費為台灣擁有土地者做開發、設計、資金管理等服務。另還會引進國際資金，以間接投資方式給予資金支持。

(中時 )