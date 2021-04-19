台灣馬路上的紅綠燈秒數，有的確實要等一段時間，如果等待時間太長，就可以看到許多騎士、汽車駕駛殺時間的方式，最常見的就是滑手機，不過這舉動其實相當危險，且還會被警方開罰，一名網友在臉書分享一段影片，一名男子等待紅綠燈的方式，遭砲轟「果然是屁孩想紅」。

一名網友在臉書社團上傳一段影片，地點位於台北市民權西路路口，數部機車正在等紅綠燈，當時秒數大約還有73秒，一名騎白色機車的男騎士，直接躺在機車坐墊上，看起來相當舒適，同時點了一支菸開始抽，看起來相當愜意。

網友在該文章中標註「三重屁孩參戰」、「最U的等紅燈姿勢」，影片曝光後掀起網友熱議，雖然姿勢看起來很放鬆，但卻抽菸影響同在等紅燈的騎士，遭許多網友狂酸「四肢都攤瘓了還是要抽，染上菸癮真的很恐怖」、「上知天文，下肢癱瘓」、「那條橋就是接三重，很多屁孩」、「腰力不錯，要是我會閃到腰」、「眾人皆醉我獨醒」、「等個紅燈這麼累」。

除了被網友酸爆，也有不少人建議快檢舉，表示都有照片當證據了，還不快檢舉，根據《道路交通管理處罰條例》，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸，致有影響他人行車安全之行為者，可處新臺幣六百元罰鍰。

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(中時新聞網)