受到疫情影響，口罩成為出門必備用品，底妝長時間悶在口罩裡，消費者需要會呼吸的底妝，同時還要防沾口罩、防粉刺、防紫外線，帶給肌膚全方位的超強防護，韓系品牌PONY EFFECT全新推出「超進化無重力氣墊粉餅」，滿足大家對粉底產品的最新需求，一拍打造細緻底妝。

全新的「超進化無重力氣墊粉餅」號稱神盾氣墊，防沾口罩、防粉刺、防藍光及防紫外線，席捲氣墊市場，韓國專業彩妝團隊研發「無重力輕羽粉體」，一拍即貼合肌膚，有效填補臉上凹凸瑕疵，乾爽細小的微粉體，上臉清爽不黏膩，經實驗證明口罩下九小時不沾口罩，同時打造會呼吸的妝感。成分添加香灌木萃取、草本杜松子成分，穩定妳不安定的肌膚，不致粉刺、不阻塞毛孔；也添加了南非復活草萃取，同時為肌膚抗藍光，長時間滑手機也不怕，擁有最高防曬係數SPF50+、PA++++，給肌膚完整防護，好命肌膚不長斑。

超進化無重力氣墊粉餅上臉清爽不黏膩，經實驗證明口罩下九小時不沾口罩。（邱映慈攝）

超進化無重力氣墊粉餅擁有「無重力輕羽粉體」，包括遮瑕粉體、親膚粉體與微米細小粉體，多重不同大小的粉體，一拍貼合肌膚，打造輕盈陶瓷光、零死角的天生好膚質妝感，晉升女主角顏值，再次超越消費者對氣墊粉餅的期待，輕盈質地特別符合亞洲肌膚與氣候，底妝零暗沉，屬於非常適合台灣氣候的氣墊單品。

超進化無重力氣墊粉餅粉蕊的閃電格紋設計能更適量沾粉，輕鬆拍上勻稱底妝。（邱映慈攝）

全新超進化無重力氣墊粉餅，外貌與實力兼具，時髦太空銀鏡面包裝與質感霧黑LOGO，內附超Q彈密實的氣墊粉撲，專業雙面設計的親水性非乳膠材質製造與超細密奈米結構，上妝更服貼，粉撲不吃粉，節省粉底用量；粉蕊的閃電格紋設計能更適量沾粉，輕鬆拍上勻稱底妝。此次精選亞洲3色：挑選最適合亞洲女性3款顏色，包含粉嫩白、明亮白與自然色，提供消費者不同色階選擇，親自體驗韓式氣墊教主的明星商品。

時髦太空銀鏡面包裝與質感霧黑LOGO。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ PONY EFFECT超進化無重力氣墊粉餅*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)