誠美材（4960），今年卯足全力尋求突破與創新，以「Make the World Visible」為其展覽主題進行延伸，攜手台灣知名跨領域裝置創作團隊－何理互動跨界合作。

2020年何理互動作品《膜》獲臺北市立美術館第7屆2020 X-site計畫首獎肯定，是台灣首見將偏光板化為大型藝術裝置的作品，其中的創作媒材就是來自誠美材的支持。

此次展覽將顯示器中不可或缺的關鍵原料「偏光板」（Polarizer）變身建材，利用偏光板過濾凌亂漫射光源的光學特性，於誠美材攤位進行設計創作，展現獨具一格的光影效果。藉由何理互動的創作巧思，讓偏光板由單純展示品延伸為整個展場的設計元素，大至展場標語的光影變化，小到邀請函的意涵傳達，都與概念相互呼應。

過去偏光板是顯示器的關鍵材料，關係雖密不可分，但隱身於顯示器內，偏光片是不可見，這次透過展覽將偏光板展示於幕前(Make the Polarizer Visible)，充分體現誠美材持續深耕產業的理念以及跨界的創新能量，由產品提供者朝向服務解決方案的目標持續邁進。

(工商 )