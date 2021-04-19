前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件辭職卻回鍋擔任政院顧問，中廣董事長趙少康酸丁怡銘「辭職是為了做更大的官」、「賺更多的錢」。民進黨用人很像黑道幫派，只要效忠我，做什麼都可以，丁怡銘就是一個好例子。

趙少康說，丁怡銘之前胡亂指控得冠軍的牛肉麵商家，且道歉公關操作奇爛無比，充分展現其能力不足，辭職明顯的就是為愚蠢的政治操作止血，以拯救蘇貞昌的政治生命，如今行政院竟以「記取教訓、積極任事」為由回聘丁怡銘，令人歎為觀止。請問他到底記取了什麼教訓？是下次造謠不要再被抓到，還是下次打統編不要讓人知道？

趙少康表示，丁怡銘如今是「升官發財，就走此路」，在企圖造謠傷害市井小民、傷害地方政府、甚至道歉還打統編等連續失誤後，竟還能擔任13職等的顧問職，每月花納稅人11、12萬。這對其他廣大辛辛苦苦的公務員而言，情何以堪？

趙少康並指出，丁怡銘以蘇貞昌新媒體宣傳總操盤手著稱，一路從蘇貞昌的社群，帶動各部會社群媒體轉型，丁怡銘的回鍋，顯示蘇貞昌還是耽溺於網軍操作的快感，「網軍治國、小編弄國」看有速效，實則誤國。如果真捨不得讓丁怡銘走，那該走的就是行政院長蘇貞昌。

(中時 )