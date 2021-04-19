超過20年的情感與熱愛，屏東縣大同高中體操隊教練林岑寧，不離不棄回饋鄉里，跟恩師劉安鈞，助國境之南體操基層發展，屏東大同高中連續兩年在全中運競技體操高女成隊奪金。

「很替她們感動，我也會覺得，以姐姐身分變成教練，從小看她們長大，成長很多。」林岑寧這麼說，她從國小二年級開始接觸體操，接著就讀屏東縣至正國中、陸興高中，都曾在全中運摘金，後續也到屏東大學，大四那年（2017年）開始協助劉安鈞，2019年正式進入教練團隊，這兩年助屏東女子體操選手在全中運屢創佳績。

從選手轉為教練，林岑寧不變是對體操的愛，加上過去歷練，她更清楚將心比心，如何應對小朋友遭遇的困難，例如控制體重造成心理疲憊的問題。

「像控制體重的問題，我先打預防針，還沒有開始之前，先避免這種事情發生，才不會讓她們很辛苦，畢竟青春期階段，發育期的孩子，先跟她們溝通好。如果只是禁止，她們反而越嘴饞越想吃零食，所以我們換個方式，可以吃一些，吃過，適應就好。」

林岑寧覺得練習體操，完全不受傷是不可能，但要灌輸不要害怕受傷，要懂得去調整，「受傷後，心理會更強大，告訴自己可以，不是受傷了，做什麼都不行，或者受傷挫折就放棄。反而從中收穫，可以繼續努力，繼續衝。」

不過，林岑寧同樣苦笑，即使畢業後沒多久就投入教職，但依舊跟現今世代有些代溝，得花費耐心去照顧選手，「現在當教練了，就會覺得以前劉安鈞教練真偉大。」但她認為屏東這批孩子特色，生性活潑，非常積極、願意拚，踏上場總能散發出自信。

對於屏東就是有股特別的情感，不只是自己家鄉，更跟著屏東體操一同成長茁壯，林岑寧說，「我們那時候，大家還不知道屏東有體操，但現在一代接一代傳承下去，已經漸漸變成有的孩子為了要去體操隊，而來屏東學，讓屏東體操越來越好，未來希望培育出奧運國手。」

(中時 )