駐美代表處政治組組長趙怡翔將請辭回台，並傳出他有意投入2022台北市議員議員選舉。前民進黨郭正亮指出，趙怡翔在美國，實際上是外交部長吳釗燮的傳令，「可是蕭美琴比吳釗燮還大」，這才是關鍵，且蕭美琴想要用自己的人，讓下面的團隊按照她的方法做事。

郭正亮今(19日)在政論節目《平論無雙》中表示，駐美兩大組長─政治組和國會組，都是要帶團隊運作的，要認識很多國會議員和智庫代表，這是一件非常難做的事情，且他自己也有認識一些駐美的朋友，「你要做社交活動，你35歲誰要裡你？基本上我覺得他工作的實質事吳釗燮的美國傳令」。

郭正亮指出，因此沒人敢批評趙怡翔，因為大家得罪不起吳釗燮，可是蕭美琴比吳釗燮還大，這才是真正的關鍵，蕭美琴要用自己的人，因為政治組長是很重要的人，在這個位置上是要帶團隊的，他還以國會組的工作內容為例，指美國國會有535個參眾議員，國會組長要每個人分組去認識，「怎麼帶那個團隊？我不相信你35歲能做這些事？」

這時，主持人提醒郭正亮，趙怡翔是政治組組長，郭正亮則說，「一樣，你也是要認識各方面的代表」，並指趙怡翔雖然可能認識一些美國智庫代表，或是國務院裡的政治人物，但那些交情是吳釗燮建立的。

接著，主持人又問郭正亮，「所以你是說，這個工作做不來，當時吳釗燮硬要他去做，現在確定做不來，要回來選議員？」郭正亮直言，「他本來就不適任，蕭美琴沒必要幫你背，論跟總統的關係，蕭美琴更直接，且她要回歸常軌，讓美國的那些代表變成一個真的團隊運作」，郭正亮認為，蕭美琴是想要依照她自己的方法來運作。

(中時新聞網)