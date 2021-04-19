高市府環保局19日召開「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」草案第2次研商公聽會，環團質疑，第2次提出的草案排放標準比第1次更寬鬆，且改善幅度過小、令人難以接受，環保局回應，15項管制項目中有9項較為嚴格，已是全國最嚴。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，草案對於排放量相當高的燒結爐排放的粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物排放標準都大幅放寬，甚至連世紀之毒戴奧辛都放寬。

鋼鐵業氮氧化物排放總量4723噸中減量137噸，僅占總量的2.9％；粒狀物排放總量的1788噸中減量51噸，也只占總量的2.85％，改善幅度過小、令人難以接受。

環保局回應，草案是參考環保署最佳可行控制技術為基準訂定加嚴標準，與「台中市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」相較，15項管制項目中有9項較為嚴格，已是全國最嚴。

回應也提到，環保局已於2012年5月3日訂定「高雄市鋼鐵業燒結工場戴奧辛管制及排放標準」，將戴奧辛排放標準由1.0ng-TEQ／m3加嚴至0.5ng-TEQ／m3。

這次修正草案針燒結工場及電弧爐，將於法規日發布後1年加嚴至0.4ng-TEQ／m3，法規日發布後3年再加嚴至0.3ng-TEQ／m3，已較「台中市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」所定戴奧辛管制標準0.4ng-TEQ／m3嚴格。

環保局說，針對中鋼公司，已研擬加嚴標準並衡量技術可行性，以降低排放，這次分3年2階段逐步加嚴，也促使中鋼逐步汰換設備或加強防制設備效能。

(中時 )