在歌迷引頸期盼下，蘇慧倫將在高流開唱。（相信音樂提供）

歌迷熱烈應援讓蘇慧倫難忘。（相信音樂提供）

永遠的玉女掌門人蘇慧倫去年舉辦「生命之花」演唱會慶祝出道三十周年，演唱會在台北流行音樂中心舉辦後如潮佳評，相隔一年，她再度宣布將於9月4日前進高雄流行音樂中心開唱，她說：「去年9月在北流，今年9月在高流，希望相隔一年的再相聚，我們都能留下更多美好的記憶。」

去年9月蘇慧倫辦生命中的第一場大型售票演唱會，一首首經典歌曲，引領全場大合唱，安可不斷，熱情的歌迷在演唱會最後還舉起「謝謝你陪我一起青春，一起老去」、「4EVER」的手幅，這份感動至今仍讓蘇慧倫感動不已，她即將到熱情的南台灣開唱，她說：「去年在北流的演唱會，對我來說很深刻的是整場氣氛的凝聚力，還有歌迷的應援活動，有被感動到，真的很謝謝他們讓我在30週年的時候能感受到這麼熱烈的支持，不知道這一次他們會出什麼招？」期待歌迷能再給她驚喜。

蘇慧倫說：「一直都比較少有機會到南部舉辦個人的演出，所以很期待這次生命之花的南下，希望能好好的感受南台灣的熱情！」在演唱會前，蘇慧倫4月25日也將提前感受歌迷的熱情，與ELLA、鼓鼓呂思緯在高雄流行音樂中心海音館前廣場，舉辦「真嗨高流！ ——高雄流行音樂中心」演唱會搶聽會，日前也在臉書發文希望歌迷能多推薦美食，歌迷踴躍留言，蘇慧倫截圖收藏，笑回：「這一趟哪吃得了那麼多。」

蘇慧倫「生命之花」30週年演唱會高雄場將於9月4日星期六16:00在高雄流行音樂中心開演，門票將於5月22日中午12:00 拓元售票系統開賣。

(中時 )