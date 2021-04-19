日前全台受到沙塵暴侵襲霧濛一片，多處空氣品質達紅色警戒，氣象局更提醒民眾不宜在戶外久留。花蓮昨(18日)晚間10點發生規模5.8強震，3分鐘後又有更大的6.2地震，已是今年最強震。氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》專訪表示：「不要以為這樣就結束了，都還會再發生！」另外針對中南部的短暫陣雨能否解旱象，他也回應：「只是些微的午後雷陣雨，對缺水並沒有幫助」

地震、沙塵暴、颱風接連現 戴立綱:這兩樣還會再來

戴立綱指出，這次的地震屬於板塊地震，因菲律賓海板塊下沉，使歐亞板塊產生壓力後釋放能量而成。他認為，這種持續的能量釋放是好事，前年觀測時發現，地殼已累積過多能量，若集中在一次爆發後果恐不堪設想。不過戴也提醒，地震過後還會有規模5左右的餘震發生，需要隨時做好防震準備。

花蓮昨晚連兩震，第2次地震規模更達到6.2。(翻攝自 氣象局)

近期沙塵暴從華北南下，不少人因此眼睛紅腫，鼻子搔癢狂打噴嚏。戴立綱解釋，此為蒙古揚沙現象，容易發生在四月到五月，雖然前一波沙塵暴剛結束，但在五月下旬梅雨鋒面進來之前，都會持續發生。因此他建議，若有過敏體質的人，出外時最好能配戴口罩，減緩不適。

最後他也提及，2號舒立基颱風強度已轉弱，雖然仍無法為台灣帶來降雨，但東部及南部海域風浪會偏大，甚至會有10級強風出現，所以到海邊需多加小心。中南部乾旱嚴重，18日南投日月潭終於下起短暫暴雨，讓當地民眾十分興奮。不過戴立綱直言，是因為中午過熱，形成熱對流而有午後陣雨，但雨量只有7毫米，全部都被土壤吸收，對水情毫無幫助。他也表示，未來中南部降雨機率偏低，旱象仍然持續，還是要節約用水。

(攝影剪輯/李宗澤)

(中時新聞網)