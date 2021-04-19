六都治安黑槍及毒品問題，近期成為外界矚目焦點之一，內政部長徐國勇日前接受媒體訪問表示「高雄不是治安最差」引起網友譁然，國民黨新北市議員陳偉杰今(19日)在市議會質詢，拿出警政署查獲槍枝統計數字，指出新北市109年查獲槍枝數量竟比高雄還多，難道內政部長徐國勇暗指新北治安差？新北黑槍問題嚴重嗎？

新北市議會質詢畫面。（圖／新北市議會）

新北市警察局副局長溫枝發表示，治安好壞不能單從查緝槍枝或彈藥的數字看，必須評估整體，包括強盜、詐騙等民刑事案件等，但他絕對保證新北治安良好，不可能成為「慶記之都」！

陳偉杰質詢指出，從警政署統計來看，新北市查緝黑槍數從107年343枝、108年166枝、到109年190枝，確實有減少。但跟六都來比，新北幾乎都是第一名，包括彈藥查緝數都僅略少於高雄。陳偉杰認為，雖然數字不完全代表治安，但外界看到就會過度解讀，他要求市警察要對外說明。

溫枝發副局長表示，侯友宜市長出身警界，最重視治安問題，侯市長上任後努力查緝黑槍掃蕩毒品，市民都很有感。未來市警局也會評估議員提議，成立查緝黑槍專案，讓市民安居樂業。

值得注意的是，農曆3月15日為保生大帝聖誕，侯友宜今天也特地前往永和保福宮參拜贈匾，感謝保福宮防疫措施相當落實。侯說，台灣受到疫情、缺水影響，加上昨天又有地震，全球面臨極端氣候影響，特地祈求保生大帝庇佑國泰民安。

(中時新聞網)