原PO在PTT上發文分享，台灣低生育率的3大主因。(圖截自PTT)

根據美國中情局公布的資料顯示，在全球人口生育率中，台灣是全球227個國家中的最後一名。一名人夫發文分享，他和老婆年收共180萬，生活算是過得去，但是夫妻倆只敢生一個小孩，他也指出房價高、長工時、低薪等3大問題，是現代年輕人不敢生小孩的主因，更說，「面對現實吧，我們尚且如此，台灣生育率會低還意外嗎」。

人夫今(19日)在ptt上發文，表示自己今年35歲，目前結婚5年育有一子。他憶起當年碩士剛畢業時，房價已是起飛狀態，不過在父母的幫助下，出了頭期款，花了800萬買下南部的一棟透天，當時還很懊惱買在房價高點，但現在房價一年比一年貴，坪數卻是越來越小，再看看身旁的朋友，有結婚的大概1/3以下，有小孩的就更少了，「明明我們這一輩正應該是結婚生子的主力輸出...」

他認為，以現在的房價及薪水，年收實領80萬左右，若沒家裡的支援根本很難買得起房子，再來，若真的買房了，也找到願意一起為未來打拼的結婚對象，身上的錢幾乎拿去繳房貸，若以800萬元來算，貸款30年，每月房貸約2萬2千元左右，「上班壓力大到爆，回家都8、9點了，有多少體力和勇氣生小孩？」

他也以自己為例，他的小孩目前就讀幼稚園，註冊費、學費算一算每個月1萬5，但政府一個月補助金2500元，「聽到這誰還敢生阿？我想生第2個，算盤稍微打一下就縮了」。他也進一步說，當然養小孩很累，是許多年輕人不想生的原因之一，但高房價、長工時、低薪這3大原因，是讓最多人卻步的。雖然他和老婆年收入加起來180萬，在年輕人中算是中上程度了，但連他們都顧慮這麼多，怎敢奢望其他年輕人願意生小孩。

(中時新聞網)