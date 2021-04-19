遠傳5G網速一路獨占鰲頭，19日宣布，繼榮獲兩大國際行動網路調查權威SpeedtestO、Opensignal認證2020 第三季、第四季「遠傳5G網速」全台第一，根據OoklaO進行最新的SpeedtestO 2021 Q1實測分析數據，遠傳蟬聯台灣5G網速冠軍。

包括在「5G下載速度」，遠傳以361.48Mbps奪冠，除了大幅領先台灣5G網速中位數282.53Mbps，相較遠傳上一季5G網速315.45Mbps也穩定提升。

遠傳強調，該公司積極用心建設、追求自我超越，目標年底5G涵蓋率達全台九成人口，希望提供用戶最好的4G+5G全網體驗。

根據Opensignal最新公布2021年第一季「全球5G用戶體驗報告」指出，台灣「5G下載網速」以平均309.9Mbps榮登全球第二，相較去年第三季獲全球第四名、去年第四季獲全球第三名，成績再度前進一名。

此外，台灣「5G高峰下載網速」以平均845.9Mbp躍居全球第三名，5G相較4G的下載網速差距達8.6倍，居全球第三名。遠傳以AI大數據技術優化網路，成效有目共睹，助攻台灣坐穩全球5G網速前段班。

遠傳強調，該公司建設5G網路採取穩紮穩打策略，堅持全力發揮5G高速特性，提供用戶兼具網速、涵蓋率的優質網路，因此，特別運用AI大數據分析進行「基地台選址」，搭配每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業，讓每一座5G基地台均發揮最大效益。

另外，遠傳採用愛立信獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing)與4G+5G全網優化技術，有效發揮遠傳的頻譜效益，全面提升上下行速率，遠傳強調，5G將提供用戶最暢快的頭等網路體驗。

遠傳目前全台已建置6,000座5G基地台、涵蓋率近七成，六都涵蓋率超過八成，其中台北市涵蓋率更超過94％，目標年底5G涵蓋達全台達九成人口，並將提供5G NR CA服務，網速再升級，為的是讓遠傳用戶都能享受全台第一、全球名列前矛的5G飆網。

(工商 )