法國與德國正在合作研發下一代主力戰車，由兩國共同出資合組的耐世特集團(Nexter Proposing )負責研發，戰車研發案稱為「主力地面作戰系統」(MGCS)。新戰車當然需要新砲彈，於是耐世特提出未來的砲彈採用埋頭設計，也就是彈頭埋在藥柱裡，這樣可以使砲彈的體積較小，卻能有更大的口徑。

防衛世界(Defense World)報導，面對未來的戰場環境，戰車可能要面對更堅固的裝甲與各種防衛系統，戰車主砲還會持續增大口徑，於是耐世特集團提議一種基於自動裝載和伸縮式的砲彈(ASCALON），這將是一種「埋頭彈」。

德國萊茵金屬(Rheinmetall)先前曾研究過140公釐的FTMA 主砲，大砲本身沒有什麼技術問題，但是砲彈體積過大，戰車能攜帶的彈藥數有限。

因此現在就提出「埋頭彈」的想法，埋頭彈最大的優點是彈頭就埋入藥柱當中，所以整顆砲彈的長度也就縮短了，佔用的空間也就比同口徑彈藥來的小。雖然埋頭彈的裝藥量勢必較少，但是推進藥也在持續改良，推進能力不見得比以前差。

目前ASCALON設想的埋頭彈口徑為130公釐，動能接近10百萬焦耳，同時保持當前主砲的膛壓，未來動能可能提升到13百萬焦耳。

目前MGCS戰車的設想，是先將德國豹2A7(Leopard 2 -A7)的車體，結合法國萊克勒戰車(Leclerc Tank)的砲塔，再進行其他改造。預計2035年能夠完成首輛量產戰車，於2040年達到初始作戰能力。

(中時新聞網)