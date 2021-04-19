電子載具付費越來越普遍，除了不用帶錢包，也省去印出發票的麻煩，不過一名網友抱怨，去大賣場用電子載具買一罐洗衣精，結果竟印出一堆沒用的紙，而且多到直接垂到地上，讓他超級崩潰，照片曝光後引起眾人同感，覺得既沒意義又不環保，直呼：「真的超爛」。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》PO照寫道「買一罐洗衣精，為何要給我這麼多張沒用的東西，爛死了」，原PO質疑，已經刷電子載具結帳，卻還是印出一堆廢紙，根本就不環保。從照片中可見，原PO手上拿了一長串的會員專屬優惠券，至少連著5張，長度已經可以垂到地上。

網友PO出一長串會員優惠券，多到可以垂到地上。(圖/截自臉書 爆怨2公社)

貼文一出引起眾人同感，瞬間吸引上千人按讚，網友紛紛留言「這真的超爛」、「好像以為大家都會換一樣，困擾加1」、「電子發票不是為環保？」、「還不如放在App裡面」、「試過跟櫃檯說都不印，還是會跑出一堆折價券」、「我也覺得很智障」。

網友反映，印出這麼多優惠券，許多人根本沒換過半次，優惠券還有綁定，A會員的卷不可以給B會員用，本來只有一張發票，現在明細加優惠券最少兩張，真不知道印出一堆沒意義的廢紙有什麼用，而且這種紙還不能回收，質疑是「最可笑的政策」，已經讓電子載具失去意義，紙張還是一堆，還不如用傳統發票，難不成要期盼某天某隻倒楣的海龜，被這種紙張塞住鼻子才會停止？不少網友直呼：「真的，太不環保了」。

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(中時新聞網)