行政院政務委員兼發言人羅秉成18日證實，去年因年肉麵風波而請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪11萬元的14職等政院機要顧問。東華大學教授施正鋒看到這個新聞後，感到十分憤怒，「因為絕大多數的年輕人，跟我四十年前一樣，沒有明天」。

施正鋒今(19日)在臉書上表示，有人質疑他到底為台灣做了什麼？「我笑了一笑，因為，畢竟最後審判的日子還沒有到來，我還在努力」；至於有民進黨的支持者罵說，死台獨份子、危害台灣，他則覺得相當可笑，又不是立場不同，怎麼會這樣罵人？

施正鋒回憶，自己讀了7年博士，教了30年的書，現在一個月薪水9萬多，「比上不足、比下有餘」，但總比自己出國前，每天上兩個班、半夜回家好太多，「然而，看到行政院顧問月薪十二萬，就為小孩生氣，因為絕大多數的年輕人，跟我四十年前一樣，沒有明天」。

網友們也在施正鋒的臉書上留言回應，「DDP的無腦支持者不問是非，亂罵施教授，好噁心的817」、「丁丁才幹過人，誰敢嘴」、「少年時總認為把外來政權趕下台，台湾人就生活在公平正義體制下，結果還是一樣。無言」、「萬般帶不去，惟有業隨身！如果要一直亂搞，自然會有老天來收拾的」。

儘管他們大聲質疑，你到底為台灣做了什麼？我笑了一笑，因為，畢竟最後審判的日子還沒有到來，我還在努力。 民進黨的支持者罵說，死台獨份子、危害台灣，我覺得相當可笑，又不是立場不同的統派，怎麼會這樣罵人？ 念博士七年、教書三十年，月薪九萬多。比上不足、比下有餘，總比出國前，每天上兩個班、半夜回家，好太多。 然而，看到行政院顧問月薪十二萬，就為小孩生氣，因為絕大多數的年輕人，跟我四十年前一樣，沒有明天。 由施正鋒發佈於 2021年4月19日 星期一

(中時新聞網)