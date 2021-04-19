行車安全，一直是全民最關心的議題。IC設計廠義隆電子（2458）跨入車用電子，因應台灣及東南亞國家特殊的二輪機車及腳踏車不規則穿梭馬路的交通環境，研擬推出的AI大型車輛先進駕駛輔助系統（ADAS）獲國內中興巴士集團採用。

讓駕駛即時掌握二輪車及行人等危險穿梭行進之警訊，同時回傳警訊與偵測資料與遠端後台資料融合管理，落實車聯網遠端安全警示目的，提醒駕駛人充分掌握外部車況變化達到行駛安全至上的境界。

義隆電子表示，這次由義隆電子研發的AI影像辨識與物件偵測及物件分類的演算法，搭配轉投資企業義碩智能的AI即時影像辨識平台，成功的取得中興巴士集團的專案。

日後大型巴士駕駛，不論是大車盲點偵測及內輪差於行人、自行車、機車等在車道不規則的穿梭時，都可以透過義隆電子的大型車輛視野輔助警示系統，清楚掌握整個交通行進中可能面臨的各種危機狀況，不論白天或夜間，晴天或是雨天都可以充分掌握，讓行車安全的訴求大幅提高，達到先進駕駛輔助系統的安全境界之要求。

(工商 )