日月潭早期居民後裔，要求「還我日月潭」。（廖志晃攝）

日據時代強制無償徵收土地建日月潭水庫，後代子孫19日在龍鳳宮迎祖先返鄉。（廖志晃攝）

日月潭被淹沒、強制徵收的土地重見天日，後代子孫要求發還土地。（廖志晃攝）

日月潭水位下降，淹沒89年的土地重見天日；日據時代因興建日月潭水庫，無償強制徵收120甲土地，致使當地居民200戶、1500人流離失所，後代子孫19日奉請先祖神位，返鄉「巡田園、顧海仔（日月潭）」，並要求政府發還土地。

日月潭土地正義學會會長黃進昇，號召日月潭開發先祖的後代200多人，奉請各姓祖先返鄉護產，齊集龍鳳宮祭祖後，遊行日月潭水位下降後的田園、市街及水社碼頭，要求「還我日月潭」。

黃進昇指出，日本總督府與財團合作，成立台灣電力株式會社，興建如今的大觀、鉅工水力發電廠，日月潭水位上升18公尺，淹沒良田126甲，其中，民地120甲、官地6甲；1932年，日本總督府迫令居民依《台灣土地收用規則》行政命令，未給分毫強制徵收，並迫令居民遷往魚池、埔里、水里、國姓及彰化縣田中等地。

黃進昇指出，120甲土地都有日本政府丈量後，核發的土地權狀，卻被強制徵收及淹沒，斷然淨空水社庄，實屬不合理；因此，1929年由林獻堂領導的台灣民眾黨及台灣議會請願團，4度向日本總督府抗議「日月潭工事土地處理不合理」，表明反對立場，此舉也顯示當時土地有權人，並非樂意無償「寄附」（無價捐贈）。

黃進昇說，國民政府接收台灣後，公布《台灣省土地權利清理辦法》進行土地總登記，其中規定日據時期「寄附」土地，不得登記所有權。後來，行政院檢討台灣土地權利事宜，認為該辦法無法恢復日本總督府，以寄附之名而實為強制徵收的土地，因此在2000年由內政部函示《民眾陳情發還日據時期被日本政府強制徵收未給價土地之處理原則》，符合條件者，得陳情專案發還。

當年淹沒的120甲地，主要分布在日月潭的水社及北旦水域中，如今因為乾旱而重新出土，恰好重現當年的田園景觀；黃進昇坦言，這些土地都在潭底，實際上是沒辦法歸還土地，但希望政府依《土地法》以合理價位補償，並請南投縣政府陳報內政部，再由行政院核定。

(中時 )