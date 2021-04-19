台中國際機場國內航廈改善工程19日舉行上梁儀式。（民航局提供／陳淑娥台中傳真）

台中國際機場國內航廈改善工程19日舉行上梁儀式。（民航局提供／陳淑娥台中傳真）

國內航廈整建後離到站大廳示意圖。（民航局提供／陳淑娥台中傳真）

台中國際機場國內航廈改善工程已如火如荼展開，19日舉行上梁儀式邁入新里程碑，預計2022年底完工，未來國內航廈和國際航廈將整合為一，台中機場整體航廈年容量將再增加100萬，達到369萬人次規模。民航局指出，後續會再進行興建滑行道及擴建第3航廈等工程，將機場年容量提升至500萬人次。

台中機場航廈改善工程斥資9.9億元，航廈外觀沿續國際航廈「國慶鳥展開雙翼，凌空翱翔乘風破浪」設計理念，將兩航廈整合為一，不僅外觀意象更為新穎，服務設施更為現代智慧化，交通部民航局長林國顯今日主持上梁儀式。

林國顯表示，台中國際機場在新冠疫情爆發前運量屢創新高，因此陸續投入經費推動遠端機坪及國內航廈整建等工程，預計2022年底完工，整體航廈年容量將再增加100萬，達到369萬人次規模，搭配正進行的聯絡滑行道與停機坪滑行道工程，可進一步提升機場整體服務水準與運作效率。

此外，後續要再進行興建滑行道及擴建第3航廈等工程，將機場年容量提升至500萬人次。

針對未來長期發展，林國顯表示，將以年容量1000萬至1500萬人次目標進行2040年整體規劃，以及評估取得陽西區土地新建民航專用跑道及設置航太、物流等產業專區，同時協調加強機場聯外交通，打造中部地區更具現代化與智慧化的國際級機場。

民航局指出，國內航廈改善工程由國內工程界菁英組成施工團隊，包括德昌營造、誼昌空調、石昭永建築師事務所、中興工程顧問及許伯元建築師事務所，本工程不僅需日夜施工，還要兼顧航廈營運及旅客安全，能夠順利舉行上梁典禮，團隊功不可沒。

(中時 )