雖然因為急需新冠疫苗讓許多巴拉圭官員認為應考慮與大陸建交，中巴間也開始就申購大陸疫苗進行相關文件與諮詢，但巴國總統貝尼特斯(Mario Abdo Benítez)表示，台灣的援助確實讓人們真正受益。前美國駐巴拉圭大使麥克倫尼也表示，中國對於用疫苗讓巴拉圭倒戈沒有表現出太大的興趣。

日前丟出巴拉圭可能為疫苗與中國大陸建交的美媒《紐約時報》在最近的報導中說，目前只有15個國家與台灣建立全面外交關係，巴拉圭便是其中之一，也是唯一的南美國家。隨著巴拉圭對疫苗的需求越來越迫切，這樣的關係面臨威脅。

雖然過去台灣在過去的數十年中慷慨解囊以扶持與巴拉圭的外交關係，但新冠病例激增，醫療保健系統不堪重負，巴拉圭不同政治派別的官員表示，現在是時候考慮拋棄不出口疫苗的台灣，與中國建立外交關係了。

愈來愈多的巴拉圭人認為中國是獲得疫苗最可能的途徑。巴拉圭外交部長阿塞韋多(Euclides Acevedo)最近表示，北京已經明確表示有興趣與巴拉圭建立外交關係，「巴拉圭的戰略盟友，包括美國和台灣，必須做出回應」。「習近平主席對與我們合作非常感興趣」，「這是一場政治辯論，應該從國家各階層和整個社會中汲取意見。」

巴拉圭與大陸關鍵聯繫人、巴中工商總會會長唐凱千表示，今年他已經向巴拉圭衛生部門官員就申購中國疫苗需要填寫的文件提供了諮詢。可以想像，即使沒有正式的外交關係，中國疫苗生產商也會向巴拉圭出售疫苗。但是他還說，巴拉圭的官員「有責任邁出第一步」。大陸外交部發言人趙立堅說，中國沒有用疫苗脅迫巴拉圭，疫苗交易是光明磊落的，完全出於人道主義考慮。

上周，中國主要的新冠疫苗生產商北京科興中維生物技術公司表態，總部設在巴拉圭的南美洲足球聯合會(Conmebol)說，它將接受北京科興捐贈的5萬劑科興疫苗，阿根廷球星梅西(Messi)則相對捐贈給科興公司3件簽名球衣做為交換。

去年9月之前擔任美國駐巴拉圭大使的麥克倫尼(Lee McClenny)說，儘管有所有這些訊號，台灣在巴拉圭的地位可能比表面上看起來更安全。他說，雖然內閣成員和商人向總統貝尼特斯施壓要求與中國建交，但中國政府對讓巴拉圭因疫苗倒戈沒有表現出太大的興趣。「在現實中，沒有看到非常有效的努力來實現這一目標。」

麥克倫尼還說，巴拉圭總統的父親是前政治強人、曾經訪台的史托斯納爾(Alfredo Stroessner)總統的私人秘書，對與台灣的外交關係感到特別自豪，他曾表示，台灣的援助對這個內陸貧困的國家產生了重大影響，「它切實有效地使人們的生活真正受益」。

拜登政府對巴拉圭可能與中國達成交易的前景表示不安，為此曾向巴拉圭表達希望他們繼續與台灣等民主夥伴合作的立場。不過巴拉圭一些官員認為，華盛頓的告誡是違背道德的，前衛生部長、現任國會議員馬丁內斯(Esperanza Martínez)表示，從長遠來看，巴拉圭將通過與中國擴大貿易而受益。

(中時新聞網)