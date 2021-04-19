Mike James a candidate to sign with the Brooklyn Nets



UPDATE: He will join the Nets, according to Chema de Lucashttps://t.co/87Wv36YeWC — Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 19, 2021

後場都已擁有厄文、哈登兩大明星控衛的籃網，竟然還需補進後衛！根據歐洲籃球記者迪路卡斯19日爆料，本季效力莫斯科中央陸軍的麥克詹姆斯，可望跟籃網簽約到本季結束，問題是以籃網目前後場人滿為患的狀況來看，這個合約可能成真嗎？

身為2012年NBA落選球員，麥克詹姆斯生涯初期幾乎都在歐洲討生活，直到2017-18年球季，他才先後短暫待過鵜鶘與太陽，總共出賽36場，場均9.3分、3.5籃板，隨後又回歐洲打球，2019年加盟莫斯科中央陸軍之後就效力至今。

但在今年3月，麥克詹姆斯跟莫斯科中央陸軍總教練伊圖迪斯爆發激烈衝突，球團決定處罰他無限期停賽，隨後4月初返回美國，沒想到如今傳出他將加盟籃網，且可能待到本季結束，只是目前後場人滿為患的籃網，真的需要他加入嗎？

籃網目前後場的上場時間，只要厄文和哈登保持健康，幾乎都被兩人包辦，替補則有沙梅特、布魯斯布朗、泰勒強生、奇歐薩等人可用，甚至季初右膝前十字韌帶撕裂的丁維迪，最近也傳出可能在季後賽提前復出，找來麥克詹姆斯恐怕功用不大。

(中時 )