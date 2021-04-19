全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669）19日宣布捐贈161台觸控螢幕（市值約1,014萬元），擬分發給新北市內領航與偏鄉學校，供作視屏智慧教學使用。

以創新、高品質和實用兼具的智慧未來教室解決方案起家的圓展深知教育的重要性，為實現「科技輔助學習」，決定捐贈自家的觸控螢幕，幫助新北市各級學校從傳統教學環境快速轉型升級為智慧教學場域，以「取之於教育，也用之於教育」。

著眼於智慧教室是落實智能城市最重要的基石，新北市在108、109年間相繼投入5億元，以每50班建置一間智慧教室的步調，逐步開展，迄今已在新北市建置455間智慧教室；新北市長侯友宜指出，現今，經由圓展科技的捐贈，智慧教室將大幅擴充至615間，屆時每間智慧教室都能在高速網路下，進行雲端及多視屏智慧教學，使得教學及學習在觸屏與平板適時轉換下更精采多元。

圓展總經理許起裕也表示，身為新北在地企業，此次的捐贈除以實際行動落實ESG企業社會責任外，也算是為教育盡一份心力，未來圓展將持續投入智慧教學與資訊科技的創新，同時，也期望透過這次活動拋磚引玉，可以結合更多的企業，一起來為打造孩子數位學習環境共同打拼。

(工商 )