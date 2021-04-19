女星小S（徐熙娣）以辛辣談話風格、無厘頭作風，讓她穩坐綜藝天后寶座，親民的小S也樂於在網上發文，不過小S今（19日）下午則在網上分享到餐廳用餐準備結帳的影片，她冷眼開譙當奧客，店員一度要找主管求救，不過影片結局卻神反轉。

小S稍早在社群軟體曬出一段到餐廳用餐準備結帳的影片，只見小S穿著輕鬆的白色帽T、頭綁馬尾，她拿著帳單像服務生確認餐點內容，小S冷眼質問：「生魚片是送的嗎？為什麼（帳單上）還是有價錢？」，對方耐心解釋：「老闆說招待的，就是給您看一下價錢而已」。

小S再問：「越光米有需要寫進來嗎？米不就是無限制供應嗎？是想要炫耀是越光米？」服務生則說明：「因為要打單，廚房才會出菜」，小S接著狂提出質疑：「所以我們今天是吃這個價錢」、「我們沒有點螃蟹、龍蝦特別貴的東西，我才點兩盤肉，價錢你有算對嗎」、「我跟你們老闆很熟」等，這時服務生嚇得想找主管來說明。

小S吐金句：「我跟你們老闆很熟」。（圖／取材自小S 徐熙娣臉書）

而當小S說：「不是，因為我真的很常來這邊，我跟你們老闆也很熟，妳這樣有點...」，但這句話還沒說完，小S就忍不住笑場了，直呼：「怎麼樣，有沒有很像奧客」，原來這一段影片是小S在模仿奧客，而她也發文直呼：「每一個行業都很辛苦，我們能不能更體諒、更感謝！不要做奧客或奧人！（有導演要找我試鏡嗎？）」，逗樂全網。

(中時新聞網)