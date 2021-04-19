後疫情時代，宅經濟全面崛起，網路電商的銷售額直線攀升，也就是說，只要懂得把握機會，搭上這波浪潮，人人都可以享受聯盟行銷帶來的錢潮。為此網路行銷名師「小M老師」江兆君特別開設一門「宅薪仍厚」課程，傳授學員不需要每天朝九晚五，宅在家裡就可創造豐沛收入的獨門心法。

江兆君的名言「能夠用網路，就少走馬路」，臉書擁有60萬粉絲，17歲創業，打拼11年達到財富自由後，縮編公司環遊世界，7年後，友人建議深諳網路行銷遊戲規則進行教學。35歲開始直到現在，總是穿著夾腳拖上講台，形象親民的江兆君已累積17年的教學經驗，培養數以萬計的網路電商人才及KOL。

聯盟行銷是什麼？江兆君表示，聯盟行銷最早是網路電商龍頭Amazon發明的一種行銷方法，也就是，只要你有經營社群平台或部落格，便可以從Amazon網站裡的上百萬種商品中，選擇自己喜愛或熟悉的商品，撰寫成文章分享心情，而只要網友透過這片文章去網站上購買該商品，你就可以得到不同百分比的分潤。

聯盟行銷與傳統電商經營模式最大的不同，就是你無須負擔進貨、倉儲、管銷及相關的人事成本，只要樂於分享，擁有文案能力，就有機會獲得源源不絕的銷售分潤。江兆君特別提醒，好的文案是吸引網友的關鍵，但好的文案絕對不是堆疊華麗的詞藻和修辭，而是誠懇且真實地分享你使用商品的心得，以及商品的優點。

江兆君以學員陳冠銘為例，專心經營FB及Line群組，專業度和專注性強，一年做一檔spa券銷售，銷售額破千萬，佣金上看百萬；陳冠銘則恆心過人，長期在個人部落格分享網購平台的商品，以一種鄰家大哥的文字風格介紹價格平實的生活小物，雖然賣的不是「爆款」，卻都是長銷型商品，目前痞客邦部落格流量已達到六百萬，擠身頂流部落客行列。

過去十數年來網路環境劇烈變化，從一開始的撥接時代到現在人手一機、蔚然興起的影音串流平台，和即將迎來的5G世代，可以說，網路使我們的生活劇烈質變。而在這十多年的教學生涯當中，對江兆君而言最挫折的不外乎學員真正的執行度只有1成左右，也因此江兆君調整了自己的教學方式，改為手把手地教練式教學，讓學員可以一步一步跟著老師的步伐，進入瞬息萬變的網路世界，找到商機、創造商機。

(中時 )