美國本周將舉辦全球氣候峰會，峰會召開前夕，產業界推兩大對抗氣候危機的行動，由品浩（Pimco）為首的投資團體呼籲銀行業者訂定更嚴格的氣候目標，國際環保團體ClientEarth則提議，石油公司打廣告時比照菸草業者，需標示氣候健康警語。

美國拜登政府主辦的領導人氣候峰會本周四登場，將舉行兩天，預計就對抗氣候變遷提出更強力的因應措施。

以品浩與法通投資（LGIM）等投資公司為首的團體周日提出呼籲，要求銀行業訂定更嚴格的排放目標，包括就最晚本世紀中甚至提前達到零排放設定暫時目標。

英國資產管理公司Sarasin＆Partners主管蘭德米爾斯（Natasha Landell-Mills）表示，「我們當前面臨的問題是，太多的銀行在做放款的決定時未考慮氣候的風險，而且有太多的資金放款到我們急需移除的碳密集相關經濟活動。」

這個氣候變遷機構投資人協會目前共有35個會員，總資產管理規模高達11兆美元。

此外，環保法非營利組織ClientEarth則於周一提議，要求石油業打廣告時比照香菸廣告需標示健康警語，否則不得在電視與社群媒體刊登廣告。

ClientEarth同時公布一項最新研究報告，指控部份全球前幾大石油業者錯誤陳述自家公司在氣候危機所扮演的角色，同時誇大轉型至乾淨能源的進程。

ClientEarth的律師懷特（Johnny White）指出，「造成全球暖化的幾個主要禍首石油業者，現在都斥資好幾百萬美元打廣告，宣傳他們以永續為核心的營運計畫。」

他進一步強調，「這種漂綠（greenwashing）的作法是一個大問題，因為它會誤導大眾有關持續使用化石燃料的實際環境成本，並扭曲大眾對於氣候問題急迫性的廣泛討論，進而阻礙減緩氣候變遷的相關計畫。」

(工商 )