祕書處為防磁磚掉落傷人在後門四周圍滿安全廊道。(蔡依珍攝)

市府後棟磁磚預計6月開始修繕。(蔡依珍攝)

桃園市政府行政大樓後棟大樓2016年因梅姬颱風侵襲而磁磚脫落，預計今年6月開始修繕，議員黃婉如質疑祕書處行政效率低落，豈料處長顏子傑竟脫口說：「因為（議員）林政賢說不該編」，引爆議員怒火，痛批陷議員於不義，把責任歸責議員，甚至揶揄祕書處改名為「甩鍋處」，林也回頭找錄影還原當時是說慈文活動中心才花9000萬，外牆修復花3億可以蓋3棟，當場要求顏為失言道歉，不要把工程延宕牽拖到議員，顏也為失言3度說「不好意思」，強調6月施工會做好交維，明年底前完工，讓辦公和洽公民眾都有友善安全空間。

議員黃婉如19日在祕書處工作報告時指出，市府行政大樓後棟磁磚脫落已5年，今年6月才要開始修繕，質疑效率低落，顏子傑搶話表示當年度即緊急修繕，2018年曾編列3.19億修繕3面外牆，但「林政賢說不該編」，還說「有新聞可以證明」。

「議事堂陷議員於不義！」黃婉如說，明明就是行政怠惰，卻把磁磚脫落歸咎議員、推託是議員反對，提出嚴正抗議，也要求跟林政賢道歉，諷刺祕書處業務太龐雜、雜事太多，才會延宕5年，應該好好反省而非牽拖。議員周玉琴也幫腔，認為工程延宕並非議員阻止，要求局處首長發言要審慎。

議員林政賢也當場表示抗議，回顧2019年5月會期強調當初是因慈文國中的活動中心甫啟用，花費9000多萬，但市府外牆修復竟然要花3億多，等於可以蓋3棟相同規模的活動中心，希望祕書處將錢花在刀口上，卻被扭曲成反對修繕，強調從未說過不該整修，更沒刪除或反對預算，議會都有錄影、講話要負責任，顏身為市長鄭文燦大將、左右手，更該為言行負責，「而非把工程延宕牽拖到我身上！」要求道歉。

顏子傑3度為失言稱「不好意思」，也解釋檢討後從3面全修縮減為先修繕北側牆面，總經費1.4億，去年底完成細部設計，預計6月開工、明年完工，會分9階段分區施作，每個階段工期約4至6個月，施工前1個月會先行通知局處協助遷移隔間範圍內的設備及物品，而室內隔間施工作業會安排於夜間及假日進行，降低對辦公的影響。

顏子傑說，考量高空吊車進駐及高空物料暫置等情形，為防止高空物料墜落危險，計畫封閉北側到綜合會議廳的部分馬路，以施工圍籬架設出「施工管制區」，並調整車輛行駛動線，進行施工期的交通管制，行人動線的部分，將在施工管制區外架設新的安全走廊，市府後門維持開放，1樓全家便利商店也將維持營運。

另外因疫情封閉的西側中庭出入口，也將開放供洽公人員使用，且有無障礙坡道方便身障者通行，大樓與警察局、衛生局兩側也會各增設2格身障專用機車停車位及2格身障專用汽車停車位，部份路邊停車格也將塗銷改為機車停車格，維持行政園區的正常運行，不要影響公務辦公跟市民洽公。

(中時 )