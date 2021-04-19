台灣大哥大19日宣布，眾所矚目的第15屆《myfone行動創作獎》徵件正式開跑，今年總獎金高達400萬元，以「能，不能I’MPOSSIBLE」為題，鼓勵所有才華洋溢的民間高手投稿，以爆炸性的創作能量激盪出讓人耳目一新的作品。

呼應今年競賽主軸，台灣大推出《第一名小姐》與《最後一名先生》兩支宣傳影片，刻劃長期努力的創作人在得獎、未得獎之間的心境掙扎與轉變，藉由片中主角與自己的對話，傳遞「創作，在於一直做下去」的精神，無論作品是否受外界肯定，都要感謝持續創作、不放棄理想的自己，只要堅持挑戰，就有機會突破自己的不可能。

台灣大哥大總經理林之晨對今年徵件主題「能，不能I’MPOSSIBLE」深有所感，他說他自己創辦AppWorks十年來陪著1,300位校友創業家把不能變能，擔任台灣大總經理兩年來，也要帶著大家證明「I’M POSSIBLE、WE’RE POSSIBLE」，突破生命中能與不能的界線。

林之晨過去長期經營社群與部落格，在與網友互動時總有「高手在民間」的驚嘆，他觀察這幾年myfone行創獎的參賽作品，發現這個舞台確實讓許多民間高手有施展才華的機會，每年都有令人驚豔的創意與作品，期許今年的參賽者都能勇於突破，以創意打開無限可能。

台灣大基金會執行長劉麗惠指出，myfone行創獎是結合時事、文學、音樂、影像、科技與藝術的創作平台，14年來總徵件數已超過42萬，並透過勇敢追夢計畫與台灣大旗下的myVideo、MyMusic、myBook、M+messenger等平台，協助創作人與商業市場接軌，開啟更多的可能性。而為呼應主題，今年也第一次完全使用手機來拍攝宣傳影片，同時採用象徵創意激盪、能量釋放的極光做為主視覺，期待創作者都能閃耀出屬於自己的光芒，照亮創意的天空。

第15屆《myfone行動創作獎》參賽項目包括「訊息文學組」、「原創歌曲組」、「微電影組」與「原創貼圖組」，徵件時間至8月10日截止，徵件時間為期114天。比賽結束後，台灣大將全力提供扶植與媒合專業團隊的機會，陸續投入上千萬元的資金與資源，媒合素人導演拍攝公益微電影，協助公益團體募款，輔導優秀的台灣影視音人才往專業領域發展，啟發更多能所不能的創意。

myfone行創獎除了不斷推陳出新的創意作品外，堅強的評審陣容也是一大亮點。第7次擔任行創獎評審的陳子鴻今年首度接下評審長重任，將與金曲獎常勝得主陳建騏，以及二度擔任評審的金曲製作人剃刀蔣，共同擔任「原創歌曲組」的決選評審。

「微電影組」除了有王小棣、楊力州等重量級老師外，《天橋上的魔術師》導演楊雅喆也首度加入評審的行列。「訊息文學組」陣容堅強，以侯文詠、吳若權、張曼娟出任決審評審，「原創貼圖組」也加入在社群媒體人氣極高的廢物女友，與黃子佼、畫龜畫共同為作品把關。

(工商 )